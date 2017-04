El PNV renuncia a presentar enmienda de totalidad contra los Presupuestos tras hablar con Rajoy

Actualizado 28/04/2017 15:09:05 CET

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha renunciado este viernes a presentar una enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para este 2017, pero ha recalcado que aún no hay un acuerdo cerrado.

La decisión se ha adoptado tras intervenir directamente Mariano Rajoy, que ha hablado con el presidente del partido nacionalista, Andoni Ortúzar. "El presidente del Gobierno es decisivo", ha reconocido el diputado vasco en rueda de prensa.

En todo caso, en rueda de prensa en el Congreso, Esteban ha señalado que "no hay que descartar" que los nacionalistas vascos vayan a votar a favor de las enmiendas de totalidad que han presentado otros grupos de la oposición y que se debatirán y votarán la próxima semana. Todo dependerá, según ha dicho, de las negociaciones que tengan lugar este fin de semana.

"Las últimas 48 horas han sido de locura y van a seguir siéndolo", ha reconocido Esteban en una rueda de prensa celebrada en el Congreso escasos minutos después de cerrarse el plazo para presentar enmiendas a la totalidad. "Ayer mismo (por el jueves), a la tarde muy avanzada, sinceramente, pensaba que presentábamos la enmienda a la totalidad", ha apostillado.

"CON EL ESTILO DE NEGOCIAR DE MADRID NUNCA SE SABE"

Esteban ha señalado que "aquí en Madrid con el estilo de negociar nunca se sabe, porque a veces lo que parece imposible en el último minuto es posible". "Pues con el regreso del presidente de viaje hay algunas cosas importantes que se han desbloqueado", ha apostillado.

Este desbloqueo hace pensar a los 'jeltzales' que "podría haber base para un acuerdo", y que "las expectativas generadas en conversaciones que ha tenido directamente el presidente del PNV (Andoni Ortuzar) puedan verse confirmadas". "Dada la premura del tiempo en el que se han desbloqueado algunas cosas, no ha dado tiempo a madurar. Vamos a ver si eso es posible, y ahí el presidente sí que es decisivo, en los próximos días", ha dicho.

Fuentes del PNV han indicado posteriormente que el propio Rajoy y Ortuzar hablaron el jueves por la noche y este viernes por la mañana para acercar posturas, pero la negociación se divide en dos ámbitos: por un lado, desde Moncloa y la dirección de la formación nacionalista vasca, y por otro, una negociación estrictamente económica con los equipos especializados de ambas partes. Esteban ha señalado que en la negociación se discuten cuestiones políticas, económicas y administrativas.

EL PNV VALORA LA IMPLICACIÓN DE RAJOY

Durante su intervención, el portavoz del PNV en el Congreso ha reconocido el papel de Rajoy en el acercamiento de posturas. "Él ha desbloqueado determinadas situaciones. Creemos que eso ha sido importante y lo valoramos", ha subrayado.

De hecho, la implicación del propio presidente del Gobierno en las conversaciones es una de las razones por las que ven más cerca de alcanzar un pacto sobre Presupuestos. "La capacidad de llegar a un acuerdo es mayor porque hay directrices claras de que eso puede ser así. Confiamos en que esas expectativas puedan ser cumplidas, veremos qué da de sí", ha indicado.

En todo caso, Esteban también ha querido trasladar a los medios que, por el momento, no existe acuerdo entre las dos partes. "Vamos a ver, porque no es suficiente", ha insistido. "Todavía quedan bastantes cosas por hablar y no se puede dar por cerrado el acuerdo", que, ha dicho, espera que "sea razonable".

"Vamos a tener que seguir trabajando durante este fin de semana largo, y en función de cómo vaya avanzando y determinadas conversaciones que ha habido en primera persona con el presidente y que generan expectativas de que podamos alcanzar un acuerdo, tomaremos nuestra decisión en el próximo Pleno", ha manifestado.