El PNV reprende a Zapatero por los incumplimientos del Gobierno con el Congreso y habla de actitud propia de "mafiosos"

Actualizado 28/02/2007 18:07:14 CET

Zapatero cree haber cumplido sus compromisos con el Parlamento pero admite que "toda tarea es mejorable"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, reprendió esta tarde al presidente José Luis Rodríguez Zapatero por lo que considera incumplimientos del Ejecutivo en relación con el Parlamento, llegando incluso a hablar de actitudes "más propias de redes mafiosas que de un Gobierno democrático". Zapatero cree que su gabinete ha cumplido con su compromiso de investidura de "someterse a un control permanente" por parte del Legislativo, si bien admitió que "toda tarea es mejorable".

Durante la sesión de control en la Cámara Baja, el diputado 'peneuvista' admitió que en esta legislatura se han dado "algunos pasos adelante" en la actividad de control al Gobierno, pero añadió que su grupo y "otros grupos parlamentarios" han podido comprobar que "no todos los ministros son igual de respetuosos con el Parlamento".

Así, criticó que haya Ministerios que se dedican a "incumplir e incluso contradecir abiertamente" resoluciones formalmente aprobadas en el Congreso, así como a "despreciar" a los parlamentarios, respondiendo a sus preguntas con "inexactitudes, tergiversaciones e incluso con abiertas falsedades". "Es una deriva muy grave que preocupa a mi grupo parlamentario y quisiera denunciar aquí", proclamó.

ESPINOSA "DESAFÍA" AL PARLAMENTO

En concreto, citó como ejemplo la resolución aprobada en Debate sobre el estado de la Nación del pasado año para proteger la flota de bajura del Cantábrico. Según agregó, sólo un mes después de esta votación, el Ministerio de Agricultura que dirige Elena Espinosa dictó una orden ministerial estableciendo "todo lo contrario" a lo que recogía la citada resolución, "desafiando gravemente" al Parlamento.

"Esto es muy grave, estamos avanzando en un terreno muy peligroso. Es un Ministerio que no actúa con lealtad y con respeto al Parlamento y se permite dar respuestas que no entran en el fondo del asunto, con tergiversaciones y ciertas falsedades y tienen dinámicas no propias de Gobierno democrático sino en ocasiones, con los sectores afectados, más propias de redes mafiosas impresentables", aseveró.

En su turno, el presidente del Gobierno dijo haber "cumplido el compromiso de investidura de someterse a un control permanente por parte del legislativo en su tarea de dirección política del país", así como de dar cumplimiento a la parte que corresponde al Parlamento de impulso político en la actuación política del Ejecutivo.

A continuación, desglosó algunos datos para corroborar su afirmación y precisó que en 181 ocasiones había respondido a preguntas de los grupos parlamentarios en el Congreso y otras 57 veces en la Cámara Alta. Además, añadió que el Ejecutivo había contestado ya a más de 100.000 preguntas escritas en la Cámara Baja en estos tres años y más de 47.000 en el Senado. "Por tanto, creo que en términos generales hemos cumplido con el compromiso del debate de investidura", enfatizó.

ZAPATERO "TOMA NOTA".

Es más, el jefe del Ejecutivo enumeró una "larga" lista de propuestas promovidas por el PNV que se habían "consumado felizmente", entre ellas, el reconocimiento del plurilingüismo en las instituciones europeas, desarrollo de la red ferroviaria de la red del País Vasco, mejora de pensiones, renovación y adecuación del Concierto Económico y acuerdos en relación con los astilleros de Izar.

Eso sí, Zapatero reconoció que "por supuesto toda tarea es mejorable" y le garantizó que el Ejecutivo hará "los máximos esfuerzos por cumplir lealmente" las iniciativas del Parlamento dentro del alcance de sus competencias. En este sentido, dijo que tomaba "nota" del caso "concreto singular" de la flota de bajura relacionado con el Ministerio de Agricultura con el objetivo de tomar una decisión que sea satisfactoria para el PNV.