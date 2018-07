PNV responde a López que no tiene previsto establecer alianzas con la IA

Actualizado 28/02/2011 15:42:09 CET

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, ha afirmado que su partido no tiene previsto establecer alianzas con la izquierda abertzale ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo". Asimismo, tras indicar que entiende, desde un punto de vista político, se "exija más" a ese mundo, ha manifestado que si ETA "calla" es porque no tiene una posición "unánime" y ello puede estar "en el origen de una posible escisión".

En una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, a las palabras del lehendakari, Patxi López, que ha advertido de que el PNV ya está "pensando en sumarse a la izquierda abertzale para sacar adelante sus obsesiones soberanistas".

En este sentido, el dirigente jeltzale ha afirmado que no hay "más que ver las invectivas" que les "dedica" la izquierda abertzale para "sacar la conclusión". Erkoreka ha manifestado que su partido no tiene ninguna "pretensión de establecer alianzas con la izquierda abertzale ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo".

No obstante, ha señalado que Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale, reúne "todos los requisitos legalmente establecidos para formalizar su legalización", pero hay un Gobierno que "se lava las manos, mira a otro lado y reenvía el asunto a unos tribunales", que, según ha indicado, funcionan "con una complicidad nunca negada y evidente con el propio Gobierno".

Erkoreka ha indicado que Sortu está constituida con "unos mimbres jurídicos muy bien calculados" sobre la base de la jurisprudencia dictada por el TS y por el TC. En este sentido, ha manifestado que para un jurista que "actúa con la ley en la mano y sin otro criterio que el estrictamente jurídico" resultará "muy difícil si no imposible" dictar una resolución contraria a la inscripción de esta formación en el registro de partidos.

"Otra cosa es que la decisión jurídica esté contaminada con consideraciones de tipo político, que puede ocurrir que existan. Yo entiendo que, desde un punto de vista político, se les exija más, se les exija hacer una condena de toda su historia, de toda la historia de ETA, se les exija superar un periodo de 40 ó 50 días para que se pueda asegurar que efectivamente su compromiso con paz es real, es sincero y es honesto", ha añadido.

Erkoreka ha manifestado que, desde el punto de vista político, "se puede exigir esto y mucho más, lo que cada uno quiera o lo que cada uno considere conveniente desde su sensibilidad política y social", pero ha asegurado que el juez "tiene que actuar con arreglo a la ley". En este sentido, ha señalado que, "con arreglo a la ley", no cabe "más resolución que la favorable" a la legalización de Sortu.

El dirigente jeltzale cree que en esta cuestión el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene "un papel decisivo". A su juicio, el Gobierno central debería haber dictado una resolución favorable a la legalización de Sortu y "mojarse en el asunto".

Erkoreka ha añadido que esa resolución favorable no hubiera supuesto "riesgo alguno" porque la última reforma legal "le permite al Gobierno privar de sus escaños a los concejales elegidos en una lista que después no se compromete con la paz o que no es capaz de condenar la violencia".

En este sentido, ha manifestado que el riesgo de que se "cuelen" en las elecciones es "inexistente" porque la ley "permite privarle de sus cargos".

Por otra parte, preguntado por si está preocupado por una posible escisión en ETA, ha señalado que el "silencio" de la banda armada es "muy significativo y muy elocuente a ese respecto" y permite albergar "fundadamente la sospecha de que algo de esto pueda ocurrir". "Si callan, seguro que no hay una posición unánime sobre lo que hay que decir, por eso callan", ha añadido.

A su juicio, si tuviesen claro "qué es lo que tienen que decir" y lo compartiesen, "no tendrían dificultad" para emitir un comunicado sobre la actual coyuntura y Sortu. En este sentido, ha señalado que el hecho de que "callen" significa "muy probablemente que no tienen una posición unánime" y ello puede estar "en el origen de una posible escisión".

Erkoreka ha manifestado que la paz "no se instalará" hasta que ETA "acabe definitivamente", aunque cree que hay "esperanzas fundadas" para poder "caminar hacia la paz". "Pero hasta que ETA desaparezca, no va a haber paz, no conviene llamarse a engaño", ha añadido.

Ante el "suspenso" dado por el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, a la gestión cotidiana del Gobierno vasco, Erkoreka ha destacado que "quien le ha puesto ahí, quien constituye su baluarte y apoyo fundamental le ponga al Ejecutivo "una nota tan mala", por lo que se ha preguntado "qué nota le voy a poner yo, que jamás le he apoyado".

A su entender, "el suspenso es evidente no solamente porque lo diga yo, que pertenezco a un partido que está en la oposición, sino porque los ciudadanos, encuesta tras encuesta, se lo han puesto así de manifiesto". "La nota que merece es un suspenso clarísimo, muy deficiente", ha insistido.

El portavoz jeltzale ha considerado que Patxi López tiene "mejor prensa" fuera de Euskadi, donde "cabeceras que se han significado por su crítica sistemática al PSOE que hacen una excepción con Patxi López". "En Madrid hay un cierre de filas notable en el universo mediático para defender la gestión de Patxi López", ha señalado.

Por otra parte, sobre las negociaciones con el Gobierno central para las transferencias pendientes a Euskadi, ha señalado que "van como siempre van cuando hay que negociar con Zapatero, lentas, con dificultades". "Lento, pero avanzan las cosas", ha añadido.

Por otro lado, Erkoreka ha indicado que el PNV hará un "seguimiento escrupuloso" de las actuaciones del Gobierno central de defensa de las denominaciones de origen del txakoli en Euskadi.