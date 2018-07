Podemos tacha de "puras especulaciones" que Monedero vaya a ser expedientado por la Complutense

Publicado 26/01/2015 15:24:10 CET

Pablo Iglesias anuncia que todos los miembros del Consejo Ciudadano de Podemos publicarán "en breve" sus declaraciones de bienes

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual, ha asegurado que son "puras especulaciones" que el también dirigente de su formación Juan Carlos Monedero vaya a ser expedientado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por haber realizado trabajos como consultor sin haber solicitado permiso para compatibilizarlo con su tarea docente.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Coordinación de Podemos, en la que además de él ha comparecido el propio secretario general, Pablo Iglesias, y otros cinco miembros de este órgano, entre los que no se encontraba Monedero. "Está dando clase", ha explicado Pascual al ser preguntado al respecto.

Tras criticar que la información sobre Monedero y las actividades de su empresa 'Caja de Resistencia Motiva 2' salieron a la luz coincidiendo con el anuncio de salida de prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas, Pascual ha rechazado que ahora se ha pasado a la fase de la "sanción disciplinaria en la Universidad".

"Son puras especulaciones", ha sentenciado, para defender asimismo que el profesor de la Complutense y fundador de Podemos salió "dos horas después de que comenzara a convertirse en noticia esta anécdota a dar todas las explicaciones pertinentes, y así lo seguirá haciendo".

ENSEÑARÁ LAS FACTURAS "CUANDO LAS TENGA"

Pascual no ha aclarado sin embargo cuándo tiene previsto Monedero mostrar los trabajos realizados como consultor y las facturas de dichos trabajos, como él mismo aseguró la semana pasada que haría. "Ya dijo que tenía que solicitar los permisos", ha argumentado, para añadir que los ritmos institucionales no coinciden con los del periodismo. "Cuando la tenga las dará", ha insistido.

Asimismo, ha criticado que les parece "asombroso" que lo que ha calificado de "anécdota" se convirtiera en noticia "arrancando por una supuesta ocultación de una empresa que era pública y cuyos datos aparecían en el Registro Mercantil, accesible a todos los ciudadanos".

"Luego parecía que no se habían pagado los impuestos y tuvieron que salir los técnicos de Hacienda a decir que no sólo había pagado 70.000 euros en impuestos sino que lo había hecho en una práctica poco usual para quien trabaja para el extranjero, que es radicando como un buen patriota en España la empresa para facturar aquí, y dejar los impuestos en España, no como harían otros amigos de otros partidos que la radicarían en Suiza o en el Luxemburgo de De Guindos y Junker", ha apostillado.

A continuación, ha criticado que, ahora se esté "en la vía de la sanción administrativa en la Universidad". Fuentes de la Complutense consultadas por Europa Press han asegurado que no tenían constancia de que este lunes fuera a celebrarse una reunión para abordar la posible apertura de un expediente disciplinario a Monedero por este asunto.

Por último, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que, al igual que ya hacen los cargos institucionales del partido, todos los miembros del Consejo Ciudadano --el órgano de dirección de la formación-- harán públicas "en breve" sus declaraciones de bienes.