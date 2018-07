Las portadas de los periódicos de hoy, miércoles 4 de julio de 2018

Actualizado 04/07/2018 1:19:09 CET

EL PAÍS: "La Generalitat responde con gestos al traslado de presos. El Gobierno de Torra participará en foros con el Ejecutivo central que no se convocan desde 2007"; "Polonia activa la ley que refuerza el control sobre el Poder Judicial"; "La primera alcaldesa elegida en una capital árabe"; "La mayoría de cargos del PP se decantan por Santamaría o Cospedal"; "La Seguridad Social recupera los 19 millones de afiliados".

EL MUNDO: "Sánchez ofrece a Torra "libertad para hablar" de la independencia"; "Oculta para no ser deportada. ""Pateras desde Libia a Italia: 600$. Llegada garantizada""; "Policías y alcaldes de 40 municipios amañaban multas para lucrarse"; "El Gobierno reta a Trump y rechaza subir el gasto militar al 2% del PIB".

LA VANGUARDIA: "Mejoran las expectativas ante la cita de Sánchez y Torra"; "Un rescate que durará meses. El salvamento de los doce niños y su instructor atrapados en la cueva de Tham Luang, en Tailandia, será una operación compleja en temporada de lluvias que puede alargarse hasta cuatro meses"; "Trabajo suprimirá los modelos de contrato creados por Rajoy"; "Frente contra el turismo incívico de la Barceloneta"; "Movilizaciones soberanistas por la llegada de los presos a Catalunya"; "Montero e Iglesias son padres de mellizos prematuros".

ABC: "Corrupción hasta en los semáforos. Alcaldes y concejales de PSOE, PP y Cs, detenidos en 46 ayuntamientos por una trama de mordidas a cambio de concesiones en compra de semáforos y gestión de multas. La trama, que incluía a policías locales, inflaba los datos de siniestralidad para justificar la compra de más radares".

EL PERIÓDICO: "El traslado de los presos propicia la distensión"; "Alarma médica por el aumento sin freno de nacimientos prematuros"; "Los inmigrantes del 'Open Arms' irán a Esplugues"; "Austria blindará su frontera si Alemania refuerza la suya"; "Los cotizantes y el paro, al nivel previo a la crisis".

EL CORREO: "Un rescate empantanado. Todas las alternativas para salvar a los niños atrapados en una cueva en Tailandia son muy complejas"; "El Gobierno vasco gastó 555 millones menos de lo presupuestado el pasado año"; "El Consejo Escolar pide una selección "más rigurosa" de profesores en Euskadi"; "La Seguridad Social recupera los 19 millones de afiliados diez años después".

LA RAZÓN: "Sánchez negocia 6.000 millones y la "absolución" de Companys"; "Sigue el camino de lazos amarillos. Grupos de CDR pintaron y colgaron lazos en la cárcel de Lledoners donde ingresará, entre otros, Oriol Junqueras"; "España no subirá el gasto en Defensa al 2% como exige Trump"; "Cae una red de políticos y policías que amañaban contratos de tráfico"; "Soraya Sáenz de Santamaría: "No me he planteado dejar la política. Estaré a disposición del PP""; "El monzón amenaza a los niños de la cueva".