Las portadas de los periódicos del lunes 17 de septiembre de 2018

EL PAÍS: "España reclama concesiones sobre Gibraltar en el Brexit"; "La sanción a Orbán acelera la batalla electoral europea"; "Defensa hará públicos los archivos secretos de la guerra y del franquismo"; "2 horas, 1 minuto, 39 segundos: un récord en los límites del ser humano".

EL MUNDO: "Así es el informe de los libros de texto en Cataluña que ignoraron PP y PSOE"; "Sánchez reconoce los vínculos con el tribunal de su tesis"; Zapatero afirma que el éxodo venezolano es por las sanciones a Maduro"; "Ignacio González pide a Carmena volver a su plaza en el Consistorio madrileño".

LA VANGUARDIA: "El TS prevé la sentencia del 1-O tras las municipales"; "El robot trabajará más que el hombre dentro de siete años"; "Sánchez evita decir que los presos son una dificultad para el diálogo"; "El robo en domicilios dispara la cifra de delitos en Catalunya".

ABC: Entrevista al presidente de BBVA, Francisco González: "Ante la desaceleración, el Gobierno no debe elevar el gasto ni subir impuestos"; "Espera que el Ejecutivo de Sánchez "no expanda el gasto público como se hizo en 2008, porque fue un error"; "Yo no creo en la banca pública: cuanto antes se privatice Bankia, mejor".

EL PERIÓDICO: "Con dos mossos no se impide el 1-0"; "Los audios del centro de control reflejan la impotencia de los agentes en los colegios"; "Sánchez justifica la venta de armas a Riad por los empleos en Cádiz"; Van Bommel: "No habrá marcaje especial a Messi".

LA RAZÓN: "Casado exigirá un 155 como el de Toni Blair en el Ulster"; "El centroderecha quitaría la alcaldía a Carmena"; "Sánchez no comparecerá en el Congreso por la tesis porque "es una cuestión personal"; "La mayoría de los ministerios no paga el alza a los funcionarios".