Portavoz del PP en Baleares no ve las manipulaciones de facturas de las que le acusa el PSIB

Actualizado 28/02/2007 13:44:45 CET

El portavoz 'popular' asegura que, tras dos años sin ver a Mercado, se encontró con él ayer en el Parlament

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en Baleares, Miquel Ramis, aseguró hoy no saber si las cartas aportadas ayer por el Grupo Parlamentario Socialistas se refieren a él e insistió en la idea de que, en las citadas misivas, no se observa manipulación "de ningún tipo", para sugerir después que esta interpretación puede deberse a una "mente calenturienta".

Ramis se refirió así en rueda de prensa a la supuesta manipulación de una factura por parte del conseller de Interior, José María Rodríguez. El diputado socialista Antoni Diéguez mostró en el Pleno una carta remitida a la Conselleria por Link América, una empresa radicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), con fecha del 24 de junio de 2005 contratada por el Govern para realizar trabajos publicitarios.

En ella, el administrador de la compañía, Daniel Mercado, señala que "en las próximas semanas" se pondrá en contacto con Miquel Ramis "para otros temas de 2007" y añade que en esa ocasión le gustaría abordar "otro tema pendiente con la 'Feria Service'". Para Diéguez, esta carta, junto con una factura y otra misiva que habla de un cambio de concepto --'Creatividad de la imagen de la Policía Turística' en lugar de 'Acceso a la Función Pública', son una muestra de cómo el conseller ordenó la manipulación ilegal de facturas pagadas con fondos públicos.

En cuanto a la referencia al "Miquel Ramis" que se menciona, el portavoz 'popular' se inclinó a pensar que no se trata de él, ya que la misiva está dirigida a la Conselleria de Interior y no al Partido Popular. Además, dijo no saber nada del asunto y remarcó que, tanto Función Pública como Policía Turística son dos temas que entran en las competencias del departamento dirigido por Rodríguez.

"Son cuestiones perfectamente abiertas, transparentes y sin nada que esconder. Yo no veo la manipulación por ningún lado, pero hay quien se empeña en buscarle los tres pies al gato. Ese es su problema", dijo en referencia a los socialistas.

Asimismo, negó haberse reunido recientemente con Mercado, al que conoce porque formó parte de la campaña electoral del PP en 2003, para tratar ninguno de esos temas. Según apuntó, tras más de dos años sin haber visto al administrador de Link América, ayer mismo se lo encontró en la Cámara autonómica. Ramis no supo especificar el motivo por el que Mercado se encontraba en el Parlament.

"Me lo encontré y le conté que durante el Pleno había salido su nombre. Él ser rió de lo sucedido", añadió Ramis restando importancia a este asunto aireado por Diéguez.