PP acusa a Rubalcaba de ser responsable de la mala gestión de la crisis

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado al vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, de ser "tan responsable o más" que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de una política económica que consiste en "machacar" a las clases medias, y Rubalcaba le ha replicado que el PP no ha presentado ninguna propuesta para mejorar la situación de esas clases medias.

Sáenz de Santamaría ha culpado personalmente a Rubalcaba de la gestión de la crisis sólo unos días después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, opinase que el hoy 'número dos' del Gobierno será su rival en 2012, durante una conversación con periodistas en la Convención del PP en Sevilla.

"Los españoles saben que mayores enemigos del Estado del bienestar son los malos gestores y saben que son ustedes. Saben que son el Gobierno que más daño ha hecho al Estado del bienestar de toda la democracia española y saben también de todo eso empieza a ser usted tanto o más responsable que Rodríguez Zapatero", ha manifestado la portavoz 'popular' en el pleno de control al Gobierno.

Rubalcaba ha contraatacado afeando al PP que, pese a su preocupación por las clases medias, en su Convención de Sevilla no presentara ninguna propuesta para mejorar la situación. "A las clases medias yo las noté el domingo por la tarde alborozadas, satisfechas, contentas, leían y desgranaban las propuestas que ustedes les dejaron el fin de semana, alborozadas saciadas de propuestas 'populares'", ha ironizado.

También la responsable 'popular' ha empezado refiriéndose a los actos de partido del PSOE de este fin de semana, avisando a Rubalcaba de que no es posible que los socialistas "no se arruguen", como él les ha pedido. "Cómo no se van a arrugar si lo que usted hace en Moncloa son otros, sus compañeros, los que lo tienen que explicar en la calle".

PP: "AUSTERIDAD EN BOLSILLO AJENO"

Sáenz de Santamaría ha acusado al Gobierno de predicar austeridad pero no practicarla "en el gasto propio", sino en "el bolsillo ajeno", el de los pensionistas y las familias, y le ha advertido de que las clases medias podrían "levantar el país si no fuera porque el Gobierno no les deja levantar cabeza con paro, recortes e impuestos".

"Usted habla mucho de reformas pero hace pocas, siempre tarde y siempre a costa de los mismos", ha dicho, aprovechando para criticar que el Gobierno no apoyase el martes una iniciativa parlamentaria del PP para imponer por ley la austeridad presupuestaria en todas las administraciones.

Rubalcaba ha replicado que la crisis afecta "a todos los sectores sociales" y por tanto también a la clase media de la que forman parte hasta un 80 por ciento de los españoles y se ha centrado en defender las reformas económicas destinadas a crear "crecimiento" y "empleo" como medidas de un Gobierno "responsable" frente a una oposición "irresponsable" que sólo se dedica a poner "palos en las ruedas" y a no presentar propuestas.

PENSIONES Y CAJAS DE AHORRO

En concreto, ha subrayado que la "gran reforma" de las pensiones pretende que quienes se jubilen dentro de varias décadas lo hagan "con la misma tranquilidad" que los que lo hacen hoy, con sus pensiones "garantizadas hasta el último de sus días", y también la reforma de las cajas de ahorro, porque su objetivo es que, mejorando su solvencia, se permita que fluya el crédito y las empresas puedan crear empleo. "Son reformas que también afectan a las clases medias", ha remachado.

Para el PP, en cambio, la política económica socialista sólo consiste en subir la luz un 10 por ciento y el gas un 4 por ciento, en que llenar el depósito de gasolina sea más caro que nunca y en subir impuestos, en particular el IVA, subida a la que ha atribuido la subida de la inflación hasta el 3 por ciento.