El PP acusa a Sánchez de haberse "olvidado" de Marruecos y lanzar un mensaje a las mafias con sus gestos en inmigración

Maroto niega un giro en el PP: "Lo que ha cambiado es que ya no somos políticamente correctos y decimos que papeles para todos es un error" Tras decir Marlaska que retirará las concertinas en vallas de Ceuta y Melilla: "Es una contradicción del PSOE porque las pusieron ellos"

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, considera que el Gobierno socialista con sus gestos en inmigración está "lanzando un mensaje a las mafias" que "trafican con seres humanos". Además, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haberse "olvidado" de Marruecos, cuya policía es la que "observa a miles y miles de personas en su territorio esperando dar el salto" en la frontera.

En una entrevista concedida a Europa Press, Maroto ha indicado que Sánchez debería haber tenido "algún contacto" con el Gobierno de Marruecos. "Supongo que debería tener alguna relación con ellos y tendría que escuchar cuál es su posición en relación con el Sáhara o los problemas que hay con la pesca; la típica relación normal que ha caracterizado a los gobiernos de España de todos los colores con el reino de Marruecos", ha manifestado.

En este sentido, ha insistido en que "cuando hay ausencia de relación, eso también genera dificultades y problemas". "Pedro Sánchez se ha olvidado de que tenemos vecinos en el sur, Marruecos", ha dicho, para añadir que es un país al que hay que "escuchar y tener muy presente" porque es el "vecino de frontera en Ceuta y Melilla".

EL "BUENISMO" Y EL "DISCURSO PERVERSO"

Maroto ha subrayado que hay que tener "una relación de vecindad" con Marruecos y ha asegurado que "ignorar ese vínculo puede generar dificultades". Sin embargo, ha dejado claro que el PP no va a "culpabilizar" a Marruecos de lo que esa pasando, ya que, a su entender, es el Ejecutivo de PSOE el que está "lanzando un mensaje a las mafias" con su política de gestos, produciendo "ese efecto llamada".

En este sentido, ha indicado que el discurso del Ejecutivo del PSOE está lanzando un mensaje a las mafias que trafican con personas, de forma que acuden a España en lugar de ir a Italia o Grecia. Según ha añadido, el Gobierno hace un "discurso fácil" que permite que "esa ruta sea más operativa".

"No solo es un efecto llamada, es un discurso irresponsable porque solo coge una de las dos patas que necesita este tema; coge solo la parte de la solidaridad, que compartimos al cien por cien, pero si la inmigración no es legal, ordenada, vinculada al trabajo y no respetuosa con nuestras leyes, no es la inmigración adecuada", ha afirmado para agregar que "si el buenismo lo es todo, se convierte en un discurso absolutamente perverso".

"POR FIN" ALGUIEN "QUE HABLA CLARO"

Maroto ha destacado que el "gran cambio" que ha supuesto Pablo Casado es que "por fin alguien habla claro". "Pero alguien que habla claro no significa torcer el discurso hacia ningún lado, por fin alguien que habla claro significa que dice lo que una inmensa mayoría de españoles siente", para añadir que es "una perfecta mezcla y armonía entre un mensaje que está completamente en la solidaridad pero también en la seguridad y en el orden".

En este punto, ha criticado que algunos "políticos de izquierdas" como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hayan tratado de "confundir posiciones extremas" de políticos de Europa con la postura del PP, que, según ha recalcado, no tiene nada que ver con el racismo y la xenofobia.

"Los partidos de extrema derecha en Europa comparten una cuestión que es completamente ajena al PP y a otras formaciones en España. Los partidos de extrema derecha en Europa se definen por su antieuropeísmo, es decir, les gustan las fronteras, les gusta separarse, no les gusta la bandera del vecino de al lado y, desde luego, no son solidarios", ha aseverado.

El responsable de Organización del PP ha asegurado que "si hay un político que cree en el europeísmo, en la solidaridad, la libertad, y la igualdad que define Europa, ese es Pablo Casado". Eso sí, ha subrayado que el presidente de su partido no es un político "que diga frases solo para resultar políticamente correcto, para gustar a algunos medios de comunicación o a algunas sensibilidades en España".

"INMIGRACIÓN LEGAL, ORDENADA Y VINCULADA AL MERCADO LABORAL"

Tras afirmar que la política de "papeles para todos" tuvo efectos "absolutamente adversos" y fue "un grave problema en España", ha destacado que el PP mantiene un "posición moderada" en la que están "una mayoría" de españoles, de forma que está a favor de la "solidaridad" de esas personas que tienen que huir por la pobreza o la guerra de sus países pero dejando claro que no puede haber papeles "para todos" porque "lo políticamente correcto tampoco funciona".

Maroto ha asegurado que "lo que funciona" es una inmigración que cumpla "cuatro condiciones": que sea legal, ordenada, vinculada al mercado de trabajo y "respetuosa" con las leyes, cultura y los valores occidentales de la sociedad que los integra.

"Creo que es un posición intermedia y moderada entre los discursos extremos que escuchamos en Europa y que rozan posiciones que son absolutamente intolerables en nuestro país, y el buenismo extremo que genera dificultades, que genera inseguridades, que altera gravemente el orden, que genera efecto llamada y que es profundamente irresponsable de la izquierda del PSOE y de Podemos", ha manifestado.

Maroto ha admitido que por la pirámide de población de España es necesario que acudan inmigrantes. "Pero una vez que decimos que hace falta personas que vienen de otros países a construir España con el resto de españoles, decimos también qué tipo de personas creemos que deben ser", ha dicho. Según ha agregado, "esas cuatro características son las aprobó una inmensa mayoría de militantes en el congreso cuando Mariano Rajoy era presidente".

"No nos movemos de aquella posición. Lo que ha cambiado es que lo decimos claro, lo que ha cambiado es que ahora se nos entiende más, lo que ha cambiado es que ya no somos políticamente correctos y decimos que efectivamente el papeles para todos es un error, pero es tan error eso como ser insolidario con las personas que son las víctimas de todas las mafias que están siendo dirigidas hacia España por las posiciones irresponsables del Gobierno de Sánchez", ha indicado.

SOBRE EL MURO DE HORMIGÓN QUE PLANTEA VOX

Maroto ha puesto de relieve que el PSOE haya cambiado de opinión sobre las concertinas, tras el anuncio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de retirarlas de las vallas situadas en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos. "Es una contradicción del PSOE porque las concertinas las puso el PSOE", ha enfatizado.

En cuanto a la propuesta de Vox para sustituir la valla en Ceuta y Melilla por un muro de hormigón, Maroto ha indicado que "las estridencias de voces radicales" no "encajan" con el discurso de "centralidad" del PP.

"Nosotros huimos de las voces excéntricas y extremas que se pueden escuchar en algunos lugares y también huimos de las otras posiciones de extremo buenismo, que son peligrosas. Nuestra posición es una posición moderada, eso sí clara. Y la gente quiere gobernantes que sean moderados pero que se atrevan a llamar a las cosas por su nombre, que pongan el dedo sobre la llaga y digan: esto no funciona, hay que hacerlo mejor. Sí a la solidaridad, pero también al orden y a la seguridad. Y eso es el discurso del PP", ha concluido.