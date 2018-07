PP advierte a PNV que "no es posible estar cerca de las víctimas y de los asesinos a la vez" tras el pleno de Azkoitia

Actualizado 27/01/2006 15:42:30 CET

Denuncia que PSE "ni se pronuncia", y reitera que "el envalentonamiento" de Batasuna se debe a la "debilidad" del Gobierno

BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, advirtió hoy al PNV de que "no es posible estar cerca de las víctimas y de los asesinos a la vez" y criticó que, con su actitud en el Ayuntamiento de Azkoitia, "entra a la rueda de los que pretenden que no se haga justicia". Asimismo, denunció la actuación "vergonzante" del PSE-EE, que "ni siquiera se pronuncia", y lamentó que "el envalentonamiento de ETA-Batasuna se alimenta de la debilidad" del Gobierno.

El dirigente del PP denunció, de esta manera, lo sucedido durante la tarde de ayer en el pleno de Azkoitia, donde se debatió una moción sobre los dos ex presos condenados por el asesinato Ramón Baglietto,e insistió en que "ya fue un despropósito admitir a trámite" la moción y lo fue aún más el hecho de que PNV y EA "aceptaran el debate" y enmendaran la moción "entrando en el juego que se les planteaba", con lo que "nos encontramos con lo que nos encontramos" en el pleno celebrado ayer.

El dirigente del PP censuró que, "una vez más, hemos visto al PNV más próximo a ETA-Batasuna que a las víctimas" y apuntó que se introdujo en la propuesta "una modificación puramente cosmética, casi de estilo" y, por tanto, "no ha habido una rectificación, que es lo que habría permitido defender principios democráticos, ser claro ante la sociedad como partidos responsables del Consistorio".

En este sentido, indicó que "no han sido claros ni los textos, ni en los conceptos ni en las declaraciones" y afirmó haber sentido "vergüenza ajena" ante las declaraciones del portavoz del EBB, Iñigo Urkullu, en referencia a la moción de Azkoitia en las que aseguraba, entre otros aspectos, que su partido "está más cerca de las personas que sufren" y defendía la resocialización.

Barreda afirmó, en este sentido, que "es imposible estar más lejos de compaginar los anuncios de voluntades y de proximidad y respaldo a las víctimas con los hechos del PNV" e insistió en que durante la sesión plenaria de ayer "vimos mucho de eso". De esta manera, advirtió de que "no se puede seguir defendiendo supuestos derechos de los asesinos para simultáneamente darles respaldo cuando ellos lo plantean, no es posible estar cerca de las víctimas y de los asesinos a la vez".

"No es posible no comprender que el plano del debate ayer era estrictamente moral. En ese aspecto es en el que no ha sido capaz de ser claro el PNV. No es un debate de legalidad, de derechos, de no derechos, de si se ha cumplido la condena, de si no ha cumplido", agregó el portavoz popular.

Barreda denunció que, "dando amparo a estas personas, lo que ha hecho el PNV es entrar a la rueda de aquellos que pretenden evadir la legalidad, que no se haga justicia, que pretenden que haya impunidad en lo que a cumplimiento de responsabilidad civil se refiere". A su entender, "eso es aceptar el debate en los términos que conviene a quienes fueron condenados".

"ACTUACION VERGONZANTE"

Asimismo, consideró que "es difícil una actuación más vergonzante" que la del PSE-EE, que, según criticó, no sólo no tuvo representación "cualificada" de la dirección de este partido, sino que se abstuvo "y ni siquiera se pronuncia" ante una moción "estrictamente vergonzante".

El dirigente del PP señaló que, tras este pleno, se vio al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una entrevista a una cadena de televisión, "haciendo actos de voluntarismo y pidiéndonos actos de fe a los demás, en informaciones que sigue sin dar a conocer y que contrastan mucho con una ETA-Batasuna envalentonada, como la que vimos en Azkoitia o en las bombas de la madrugada anterior".

"Esa es la realidad, de bombas, de plenos que no hubiéramos concebido que se produjeran hace unos meses, con convocatoria pública de ETA-Batasuna para acudir con una finalidad muy clara, con un insultos en la calle a Pilar Elías de unas docenas de personas concentradas", añadió, convencido de que "el envalentonamiento de ese sector se alimenta de ese voluntarismo, de esa falta de energía, de esa debilidad de la Presidencia de Gobierno".