El PP avisa que acompañará a las víctimas si deciden salir a la calle en protesta por el acercamiento de presos de ETA

Publicado 27/06/2018 15:17:26 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Javier Maroto ha avisado que acompañarán a las asociaciones de víctimas si deciden salir a la calle para protestar por el acercamiento de presos de ETA y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha prometido "transparencia" y aplicar el principio de legalidad de forma individual, preservando la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo.

En su intervención en la sesión de control en el Congreso, Grande-Marlaska ha pedido al PP que no "viva de titulares" y "no utilice el terrorismo ni las víctimas". En los pasillos ha insistido en que se fijarán criterios y que serán las juntas de tratamiento e Instituciones Penitenciarias quienes decidirán si se autorizan o no los acercamientos.

Además, le ha recordado que el exministro del Interior 'popular' Jorge Fernández Díaz sostuvo que pondría fin a la dispersión con la disolución de ETA y que su antecesor, Juan Ignacio Zoido, encargó un informe sobre presos de la banda enfermos o acogidos a tratamiento penitenciario. "No sé con qué finalidad, ustedes sabrán mejor que yo", ha dicho.

Grande-Marlaska ha diferenciado la situación de los etarras con la de los líderes independentistas catalanes, en situación de prisión provisional. Sobre los segundos ha pedido que "no se confunda acercamiento con progresión de grados, porque son cuestiones distintas con requisitos distintos".

Aunque subrayando su "aprecio y cariño personal" hacia Grande-Marlaska por su etapa como juez, Maroto ha defendido que, como vasco, "le duele" tener que hacerle preguntas como si "está tranquilo en un Gobierno" al que las asociaciones de víctimas acusa de ser utilizadas para contentar al nacionalismo vasco.

El diputado del PP ha reprochado los "beneficios" a los etarras sin fijar antes requisitos como "repudiar a ETA". "La normalización no es acercar presos y contentar a nacionalistas, es que el relato tenga las palabras democracia y dignidad. Si las víctimas salen a la calle para decir que no les gusta la política penitenciaria, el PP estará con ellas para acompañarlas", ha concluido.