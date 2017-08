El PP avisa a Maduro que puede acabar en la Corte Penal Internacional tras el informe de la ONU

Publicado 09/08/2017 14:33:21 CET

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha expresado este miércoles la "enorme preocupación" de su partido por la "represión" y la "falta de respeto a los derechos humanos en Venezuela" que ha constatado Naciones Unidas y ha advertido a Nicolás Maduro de que si sigue por ese camino "corre el riesgo" no solo de aumentar la confrontación civil en su país sino que "sus hechos acaben siendo juzgados por la Corte Penal Internacional".

"Hoy hemos conocido el informe del relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas que viene a confirmar las denuncias a lo largo de este tiempo por parte del Grupo Popular y la mayoría de los grupos en la Cámara", ha manifestado Hernando, después de que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos haya denunciado un uso "generalizado y sistemático" de "fuerza excesiva" contra miles de manifestantes en las protestas contra el régimen de Maduro.

En declaraciones en la Cámara Baja, Hernando ha indicado que el régimen venezolano "ha elegido el peor de los caminos" al "intensificar la represión, la violación de los derechos humanos, la tortura contra aquellos que no piensan como ellos". A su juicio, es "imprescindible" que se "reponga y se restituya" la democracia y el respeto a las libertades y los derechos humanos en Venezuela.

Frente a una Asamblea Constituyente absolutamente impostora lo que cabe es abrir un proceso diálogo y advertir al régimen chavista de Maduro que, si sigue por ahí, corre el riesgo no solo de incentivar y seguir aumentando la confrontación civil, sino que sus hechos al final acaben siendo juzgados por la Corte Penal Internacional. Esto no puede seguir así y no debe seguir así", ha sentenciado.