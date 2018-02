El PP avisa a Torrent que no puede seguir la "parálisis" en Cataluña y pregunta a Cs a qué "tiene miedo"

Publicado 12/02/2018 20:48:47 CET

Maillo dice a Arrimadas que "tanto voto útil se está convirtiendo en una victoria inútil" provocando "decepción"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha advertido este lunes al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que no puede seguir la "parálisis" en Cataluña y ha preguntado a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a qué "tiene miedo". A su juicio, debería ir a la investidura y dejar de ser una "estatua de sal", ya que el voto útil que recibió el 21 de diciembre se está convirtiendo en una "victoria inútil".

Maillo ha comparecido en rueda de prensa para informar del encuentro de más de tres horas que han mantenido en 'Génova' los presidentes autonómicos y regionales del PP con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, al que han asistido también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y toda la cúpula del PP.

El 'número tres' del PP ha criticado que el independentismo no sea capaz de dar una "solución" a una cuestión tan sencilla como "nombrar un presidente" que no tenga pendiente ninguna causa con la Justicia ni esté "huido". Ante esta situación, ha avisado de que el Gobierno tomará todas las iniciativas que sean necesarias para impedir una investidura a distancia a través de una reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat.

Tras recalcar que se está ante una situación "escandalosa", ha pedido a Torrent que abra una nueva ronda de contactos con los partidos "cuanto antes" porque la situación de "parálisis no puede continuar". "Lo que está pasando es escandaloso hace mucho tiempo, pero ahora se está redoblando ese escándalo. No puede ser que no hayan empezado a correr los plazos y no podemos seguir esperando a que el independentismo se ponga de acuerdo", ha enfatizado.

"METER PRESIÓN AL INDEPENDENTISMO"

Por eso, ha reclamado a Inés Arrimadas que "haga algo" y que "deje de ser una estatua de sal", asumiendo "de una vez por todas que ha ganado las elecciones". Ese paso, ha continuado, debe servir "para desbloquear" la situación y "meter presión en el independentismo", de forma que empiecen a correr los plazos.

"¿A qué tiene miedo Cs? ¿A perder la votación? ¿A qué le afecte en su estrategia nacional?", se ha preguntado, para señalar que la candidata del partido naranja debería dejar de ser una "estatua de sal" y comenzar a asumir "su responsabilidad" porque "tanto voto útil se está convirtiendo en una victoria inútil" provocando "decepción" en muchos de los que la han apoyado.

Al ser preguntado si el presidente del PP en Cataluña, Xavier García- Albiol, podría dar el paso de postularse para la investidura para forzar una votación, Maillo ha señalado que lo "lógico y natural" es que Ciudadanos, que ha ganado las elecciones en Cataluña, lleve la iniciativa. "No hay nada descartado pero no es un planteamiento lógico que quien tiene cuatro escaños y no ha ganado se presente", ha apostillado.