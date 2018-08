PP y Ciudadanos censuran el nombramiento de "amiguetes" en el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE pide darles tiempo

Publicado 27/08/2018 17:40:46 CET

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha defendido este lunes los nombramientos del Gobierno de Pedro Sánchez y, frente a las críticas del PP, Ciudadanos y Unidos Podemos, ha pedido a la oposición esperar a ver cómo desarrollan su labor antes de descalificar a los nuevos altos cargos.

Así, ha replicado la diputada socialista Patricia Blanquer en la Diputación Permanente, donde el PP y Ciudadanos (Cs) han pedido la comparecencia extraordinaria de los ministros de Fomento, José Luis Ábalos, y de Hacienda, María Jesús Montero, por una serie de nombramientos al frente de empresas públicas que consideran que responden a un "capitalismo de amiguetes".

En concreto, solicitan saber los motivos por los que se ha nombrado presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a Vicente Fernández Guerrero; presidente de Correos a Juan Manuel Serrano; presidente de la ENUSA a José Vicente Berlanga; presidente de CETARSA a Juan Andrés Tobar; presidenta de SAECA a María Luisa Faneca; presidente de Paradores a Óscar López; y presidente de SEACSA a Iván García.

CIFRAS DE COLOCADOS SIN PRECEDENTES

En el debate, el diputado 'popular' Carlos Floriano y el portavoz de Cs en el Congreso, Juan Carlos Girauta, han instado al Gobierno a aclarar en las Cortes por qué las instituciones y empresas públicas se han llenado de "un número de colocados sin precedentes".

Floriano ha reclamado que prevalezca "la economía del talento" frente al "capitalismo de amiguetes" que, según él, prevalece en el Gobierno desde que lo encabeza Pedro Sánchez. Asimismo, ha recordado que cuando estaba en la oposición, Sánchez exigía el fin de la "partitocracia", y ha agregado que por cada cosa que hace el presidente del Gobierno "se puede buscar un tuit suyo en el que decía lo contrario".

Así, ha subrayado que aunque en el pasado criticaba al Gobierno de Mariano Rajoy por el empleo de decretos leyes, ahora utiliza él este mecanismo "para eliminar las funciones de las Cortes". "Qué más da tener 84 diputados que 137. Si una institución no me sirve, me la cargo", ha ironizado.

Por su parte, Girauta ha acusado al "Gobierno interino" de proceder "a un asalto sin precedentes" a instituciones y empresas públicas por parte de un partido político, y ha remarcado su "estupor" por nombramientos como el del exjefe del Gabinete de Sánchez al frente del CIS --"con 190.000 euros de sueldo", ha remarcado-- a quien ha tachado de "sesgo andante".

"Lo que sucede debajo del primer nivel, menos a la vista, merecería un libro. El Estado es un instrumento para proteger derechos y garantizar servicios, no un botín a repartir", ha sentenciado el diputado 'naranja'.

Desde Unidos Podemos, la diputada de En Marea Yolanda Díaz ha admitido que hay nombramientos del Gobierno que no les han gustado, y en concreto han citado la elección de una ingeniero agrónoma para llevar Navantia, con tanto peso en la actividad industrial.

EL PP DEBERÍA ESTAR "CALLADITO"

En todo caso, Yolanda Díaz admite que un Gobierno tiene derecho a nombrar cargos de confianza y ha criticado que sea el PP quien lo critique, dada su trayectoria en el Ejecutivo y las "puertas giratorias" que ha posibilitado. "Deberían estar calladitos", ha comentado, poniendo como ejemplo el nombramiento del exdirector de la Guardia Civil como consejero de Red Eléctrica.

Frente a ello, la socialista Blanquer ha indicado que ahora la oposición puede pedir las aclaraciones que considere oportunas sobre los nombramientos, pero cree que "ya tendrán oportunidad" de ver la labor de estos altos cargos y de opinar más adelante.

A su juicio, lo que pretenden PP y Ciudadanos es que el Congreso se dedique a "tirarse los trastos a la cabeza": "Su petición sólo tiene por objeto desacreditar a todo el que no piensa como ustedes", ha concluido.