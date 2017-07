El PP y Cs recurren en amparo al TC la reforma exprés del Parlament para que no se "amordace" a los catalanes

Publicado 31/07/2017 13:12:28 CET

Levy afea al PSC que no se sume a este recurso cuando se ha cometido un "atropello a la democracia"

El PP catalán y Ciudadanos (Cs) han presentado este lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña para proteger a los ciudadanos y evitar que se les "amordace". A su entender, se quiere "silenciar" y "acallar" a la oposición democrática y "no lo van a conseguir".

Así se han pronunciado la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, y la diputada catalana de Ciudadanos Lorena Roldán, a las puertas del Tribunal Constitucional tras registrar su recurso conjunto contra la reforma exprés del Parlament que permitiría aprobar por la vía urgente y sin debate las leyes de ruptura con España, como la Ley del Referéndum o las llamadas 'leyes de desconexión'.

Levy ha afirmado que los independentistas quieren "amordazar" a la oposición y "no lo van a conseguir. "No puede imponerse la voluntad de unos cuantos y situarse Cataluña en una democracia de extrarradio en la que aquellos que no son osados por incumplir la ley son premiados", ha enfatizado.

EL PP AFEA AL PSOE QUE NO SE SUME AL RECURSO

Además, la diputada catalana del PP ha afeado al PSOE que no se haya sumado a este recurso cuando, según ha dicho, se está cometiendo un "atropello a la democracia". En cualquier caso, ha resaltado que tanto su partido como Ciudadanos también están defendiendo a los votantes socialistas.

Por su parte, Roldán ha explicado que han presentado este recurso porque se están "vulnerando" los derechos de los diputados del Parlamento con esta reforma "mordaza" que "pretende silenciar a la oposición". "Están haciendo trampas y cambiando las reglas del juego", ha exclamado.

RECURSO DEL GOBIERNO

Precisamente, el Gobierno también ha recurrido esa reforma exprés al TC (pero a través de un recurso de inconstitucionalidad), una vez oído el Consejo de Estado que emitió un dictamen por unanimidad asegurando que existen "fundamentos jurídicos" para recurrir al vulnerarse derechos de participación política en condiciones de igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Carta Magna.

Precisamente, este lunes se reúne el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) para decidir si admite a trámite el recurso interpuesto el pasado viernes por el Ejecutivo contra la reforma del reglamento del Parlamento catalán. La admisión a trámite de este recurso supondría la suspensión de la reforma parlamentaria y su paralización a la espera de resolución.

