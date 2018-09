El PP denuncia que Cataluña se "le va de las manos" al Gobierno y Calvo insiste en que no hay otra salida que el diálogo

Publicado 12/09/2018 10:44:43 CET

La vicepresidenta pide a los 'populares' que se pongan "detrás" de Sánchez para resolver la crisis catalana

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha denunciado este miércoles que Cataluña "se le va de la manos" al Gobierno y la vicepresidenta, Carmen Calvo, le ha replicado que no hay más salida que el diálogo para resolver la crisis en esa comunidad, para la que ha llamado al primer partido de la oposición a ponerse "detrás" del Ejecutivo.

Montserrat se ha 'estrenado' como portavoz parlamentaria de los 'populares' con una pregunta sobre la gestión que el Gobierno está haciendo sobre Cataluña y lo ha hecho un día después de la Diada, en la que, una vez más, miles de catalanes se echaron a la calle para reivindicar la "República catalana" y pedir la libertad de los líderes independentistas presos.

La exministra de Sanidad ha lamentado que la Diada no haya sido un año más la fiesta de "todos" sino la del "sectarismo excluyente" de un independentismo que "segrega" en catalanes de primera y de segunda, "súbditos, sin derechos y sin libertades".

De un independentismo que tiene como líder a un Torra "que ultraja al Rey, que amenaza con atacar al Estado, con no acatar las sentencias judiciales y con abrir las prisiones", y que vuelve a abrir las embajadas para "hablar mal" de España, que vuelve a "engrasar la maquinaria" de "propaganda y odio" que es TV3 y que "persigue" a los catalanes por retirar lazos que "dividen".

LO DE TORRA ¿SON SÓLO FRASES INACEPTABLES?

Y, frente a esta "realidad", la portavoz 'popular' ha preguntado a la vicepresidenta "qué está haciendo el Gobierno" y si sigue pensando que las de Torra son sólo "frases inaceptables". "Lo que es absolutamente inaceptable es que en España gobiernen los votos de Otegi, Torra y Rufián, y no los de todos los españoles, y es absolutamente bochornoso es que el puño amenazante de Torra sea la mano que mece la cuna en Moncloa", ha denunciado.

La 'número dos' del Gobierno ha dicho coincidir con ella en que la Diada tenía que ser la fiesta de "todos" los catalanes y de la "convivencia", si bien ha remarcado que su Ejecutivo tiene "garantizadas" las libertades y los derechos de todos los catalanes y del resto de españoles. "Y esas generalidades, que como relato le queda a usted y a su partido bastante bien desde hace muchos años, ahora mismo aquí me las concretan algo", ha reclamado.

En su turno, la dirigente 'popular' ha preguntado al Gobierno socialista "qué entienden" por ese diálogo que tanto reivindican cuando se les menta Cataluña. "¿Qué entienden ustedes por diálogo? ¿Reunirse en secreto en Madrid con Artadi?", ha planteado.

Montserrat ha criticado que desde hace 100 días que el PSOE está en Moncloa el Gobierno no se haya reunido con "la Cataluña real". "Cataluña se les va a de las manos", ha llegado a decir la 'popular' catalana, antes de apuntar que el "apaciaguamiento falso" del Gobierno "no lleva a ninguna parte" porque "los independentistas son insaciables" y su único objetivo es "romper" España.

Por ello, ha llamado al Ejecutivo a "rectificar" y a volver a defender la convivencia de todos los catalanes y la legalidad en Cataluña si quieren tener el apoyo del PP. "Aquí estaremos y aquí les estamos esperando", ha apostillado.

EL PP NO HA APRENDIDO "NADA"

En su dúplica, la vicepresidenta ha recriminado a Montserrat que haya hecho estos reproches cuando ella ha sido Gobierno y, en concreto, "responsable" de los derechos sociales que "abandonó, y cuando ella, catalana, pertenece a un partido que desde 2006 pedía firmas contra el Estatut y que, en el Gobierno, "abandonó el dialogo" porque "no entiende que en la democracia hacer política es encontrarse con el otro y encontrar la resolución de los conflictos de manera pacífica".

"No saben entender que no hay otra salida que hablar y quede reconducir en el marco constitucional a un parte del territorio español", ha defendido Calvo, criticando que en el PP no haya aprendido "nada" de todo lo vivido y que lo único que ha hecho para resolver el problema catalán haya sido "entregarlo exclusivamente a la justicia".

La ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad ha subrayado que en democracia la oposición "también tiene responsabilidades", las que tuvo el PSOE con el Gobierno de Mariano Rajoy ante el problema en Cataluña, para pedirle que haga lo propio y se ponga detrás del Ejecutivo de Pedro Sánchez, "que es lo que le obliga la democracia española", para resolver la crisis en esa comunidad.