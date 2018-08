El PP dice que Sánchez "no está a la altura" y se ha dedicado a "sacar pecho" de las políticas del PP

Publicado 03/08/2018 15:36:43 CET

García Egea cree que el presidente del Gobierno ha dejado patente su "inoperancia": "Es el Gobierno del cambio, a peor"

IBIZA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no está a la altura" de la responsabilidad que desempeña y le afeado que haya dedicado su comparecencia de balance a "sacar pecho" de las políticas del PP.

"Éste es el Gobierno del cambio y decimos que sí, que es el Gobierno del cambio a peor", ha manifestado García Egea, que cree que Sánchez ha dejado patente su "inoperancia" y está "maniatado por los compromisos" que adquirió con los partidos que apoyaron la moción de censura para que llegara a Moncloa.

En una rueda de prensa en Ibiza, García Egea ha destacado que Sánchez está en "minoría" y ha subrayado que "a los problemas de legitimidad en origen" se han añadido ahora los "problemas de legitimidad en ejercicio". "En estas dos semanas ha quedado patente su inoperancia y ha quedado patente que no merece ni está a la altura de lo que el puesto de presidente del Gobierno requiere en España", ha enfatizado.

"MANIATADO" POR SUS "COMPROMISOS" CON SUS SOCIOS

Además, ha indicado que es "evidente" que está maniatado por los compromisos que ha adquirido" con aquellos partidos que le apoyaron en la moción de censura. Por eso, una vez más le ha pedido "claridad" sobre esos pactos.

"El Gobierno de Sánchez es el claro ejemplo de lo que los españoles no quieren, primero por cómo ha llegado, con una moción de censura pactando con aquellos a los que repudió antes de los elecciones", ha manifestado, para añadir que al final "pactó" con los independentistas "traicionando" la confianza que "algunos españoles depositaron en él".

A su entender, en estas dos semanas, desde que Pablo Casado ganó el XIX Congreso del PP que eligió al sucesor de Mariano Rajoy, ha sido el líder del PP el que "ha ejercido de presidente" haciendo "propuestas concretas" y presentando su "programa de gobierno".

"Ha hablado más claro en dos semanas Pablo Casado que en dos meses Pedro Sánchez porque al PP se le entiende cuando habla y se le entiende cuando actúa. Y las medidas que propone dan sus frutos y son positivas", ha afirmado.

"EL GOBIERNO MÁS DÉBIL DE LA DEMOCRACIA"

El secretario general del PP ha asegurado que Sánchez lo que ha hecho en su balance es "sacar pecho" de las medidas y políticas del PP, que son las que han llevado con el Gobierno de Mariano Rajoy a un "crecimiento económico sostenible, mejora del empleo y aumento de las pensiones".

"Es el Gobierno del cambio a peor, el que ningún español quería tener y el Gobierno más débil que ha tenido nunca la democracia española", ha declarado, para solicitarle después que "no revierta la senda de crecimiento" que hay en la economía española como, según ha dicho, ocurrió con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

EL CIS NO RECOGE EL "EFECTO ILUSIÓN" DE CASADO

En cuanto a la encuesta del CIS, en la que el PSOE saca 9,5 puntos de ventaja al PP, García Egea ha destacado que ese barómetro no recoge la "irrupción" de Pablo Casado, que ha generado "un efecto de ilusión" en "muchas personas" que antes votaban al PP "y dejaron de hacerlo". "La encuesta se celebra cuando en el PP no teníamos candidato y no refleja el estado actual de la situación", ha apostillado.

Tras asegurar que el Sánchez, después de dos meses en Moncloa, "no engaña absolutamente a nadie", ha afirmado que el PP tiene una "hoja de ruta" y está "preparado" para cuando se convoquen elecciones, que serán la "salida" del PSOE del Gobierno.

Finalmente, García Egea ha afeado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que haya cesado al jefe de la UCO por pérdida de confianza y ha señalado que "va a tener que dar explicaciones" en sede parlamentaria, máxime cuando ha "ninguneado" a las Fuerzas de Seguridad con esa decisión.