El PP dice que si los militantes no van a votar es porque saben que el proyecto no peligra

Publicado 26/06/2018 14:33:58 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, no da importancia a la baja participación de los afiliados del PP en las primarias para suceder a Mariano Rajoy y cree que si los militantes no quieren votar es porque están "tranquilos", saben que el proyecto del PP "no está en peligro" y están convencidos de que cualquiera de los aspirantes es mejor que el socialista Pedro Sánchez.

En rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha dicho que el proceso de elección del sucesor de Mariano Rajoy está "legitimado" con la propia convocatoria, que garantiza la participación de los militantes que lo deseen.

A partir de ahí, cree que los afiliados son "libres" de decidir si votan o no y por eso no le preocupan las cifras de participación y la diferencia con ese censo de los 800.000 militantes que el partido aseguraba tener. "Me da igual la participación --ha zanjado--. El PP tiene un partido unido y sus militantes no están soliviantados en esta situación. La tranquilidad es total y absoluta".

Hernando, que niega que pueda existir "juego sucio" en el partido, sostiene que si hay militantes en el PP que prefieren no votar es porque "están tranquilos" y "saben que todos los candidatos son excelentes y mejores que Sánchez" y que "no hay percepción de que el proyecto del PP corre peligro".