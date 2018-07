El PP emplaza a Bermejo a pedir perdón por los GAL y el ministro replica que siempre lo condenó y no necesita repetirlo

Actualizado 28/02/2007 20:01:18 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP emplazó esta tarde en el Congreso al nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a pedir perdón por los GAL y por "numeritos" como la concentración que organizó el PSOE en 1998 ante la prisión de Guadalajara en respaldo a los cargos condenados. Bermejo replicó que siempre ha condenado esos hechos y que no necesita repetirlo y recordó que lo que hoy interesa a los españoles es lo que vaya a hacer al frente del Ministerio.

El debate sobre los GAL lo planteó el secretario general del Grupo Popular, Jorge Fernández Díaz, quien interpretó que, en la anterior sesión de control al Gobierno, Fernández Bermejo había acusado a la sociedad española de apoyar "a un grupo criminal cuyos miembros han sido condenados por la Justicia". "Y no es un desliz, sino que usted lo tiene interiorizado porque lo repite", apostilló.

A su juicio, el ministro "tiene hoy la oportunidad de condenar esa política sin excusas" y de "pedir perdón por las presiones que sometieron a sus jueces y por los numeritos que realizaron delante de las prisiones donde estaban los condenados".

NI GAL, NI PROCESO DE PAZ

Fernández Díaz agregó que, aunque los crímenes del estado pudieran haber dividido al PSOE en aquellos años, los españoles "no tienen ningún dilema" y "ni apoyaron la guerra sucia en el pasado ni apoyan hoy la nula limpieza de lo que llaman proceso de paz". "Ni cabían atajos al margen de la ley ni caben atajos por encima de la ley, que es el actual proceso de diálogo y concesiones a los terroristas", sentenció.

El ministro replicó que no dijo la interpretación que le achaca el PP y que en cualquier caso "siempre" ha condenado la llamada 'guerra sucia', por lo que considera que no necesita repetirlo. "No es que yo no tenga pedir perdón, todos tenemos que pedir perdón por algo, pero no me pida que pida perdón por algo que he condenado siempre --dijo--. A lo mejor el subconsciente le ha traicionado a usted, pero los que siempre lo hemos condenado, no necesitamos hacerlo otra vez".

Bermejo expresó su disposición a someterse al control del Parlamento cuantas veces quiera el PP en razón de su cargo de ministro de Justicia e incluso prometió contestar a sus preguntas, "aunque se refieran a lo que hacía en los tiempos de la dictadura". "Les voy a explicar lo que quieran pero creo que lo que interesa a los españoles es qué voy a hacer hoy", agregó.

A continuación, el ministro tuvo un nuevo debate con el PP por la sesión de control de hace una semana. En este caso, la diputada Ana Torme le reprochó que utilizara el posesivo "mis" al referirse a jueces y fiscales, un tono que la dirigente del Grupo Popular definió como "paternalista".

DISCULPAS POR HABLAR DE "MIS JUECES".

"Le exijo que reconozca su error, que pida disculpas por esas expresiones trasnochadas y totalitarias --protestó--. Usted cree que las instituciones deben estar a su servicio, pero los jueces y los fiscales no están para servirle a usted ni a sus intereses partidistas. Confunde el derecho con las puñetas".

Es más, Ana Torme acusó al ministro de llegar al Gobierno con intención de "meter en cintura" a jueces y fiscales porque, según su teoría, "con los socialistas, la democracia se deteriora".

Bermejo justificó su expresión "mis jueces" y "mis fiscales" como expresión de "cariño" y "compresión" hacia esos colectivos y terminó dedicando a la diputada unos versos de un poeta canario aconsejando no dar importancia a las ofensas y seguir caminando "con la frente erguida".