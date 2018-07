PP esgrime un informe policial para ilegalizar al PCTV y el Gobierno dice que otro más reciente indica lo contrario

Actualizado 28/02/2007 19:50:16 CET

Rubalcaba recuerda que Zouhier acusó del 11-M a la Guardia Civil en una entrevista de Del Burgo, cuando éste le acusa de menospreciarla

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la Guardia Civil sobre la vinculación del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) a la banda terrorista ETA, fechado en febrero de 2005, fue esta tarde el eje del enfrentamiento entre Gobierno y PP en la sesión de control del Congreso. Los 'populares' acusaron al Ejecutivo de menospreciar al Instituto Armado por no tener en cuenta las conclusiones de dicho informe y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió que otro redactado por la Policía a principios de este mes de febrero concluye que esa formación no está supeditada a ETA.

El Partido Popular había dirigido tres preguntas sobre este tema al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, pero el Gobierno decidió que esta vez contestara Rubalcaba. Como el secretario general del PP, Angel Acebes, aprovechó este cambio de excusa para modificar el sentido de su pregunta e inquirir a Rubalcaba por el preso de ETA Ignacio de Juana Chaos, el enfrentamiento sobre el PCTV llegó con la pregunta de Jaime Ignacio del Burgo.

El diputado navarro del PP invitó al ministro a leer juntos el informe de Guardia Civil, para lo que mostró un disquete donde dijo lo guardaba. "¿Los informes de la Guardia Civil no sirven para nada?", preguntó Del Burgo a Rubalcaba. Después, mostró su teléfono móvil, desde el que ha llamado "abundantes veces" a la única sede que se conoce del PCTV y donde sólo ha hallado por respuesta una voz que, "en castellano", excusa que no haya nadie. Todo eso, según Del Burgo, en plena pre-campaña electoral.

SOBRE LA GUARDIA CIVIL.

El ministro del Interior negó haber puesto en cuestión ningún informe de la Guardia Civil y repitió que el de la Comisaría General de Información es más reciente. A continuación, más encendido, devolvió la acusación del PP y recordó a Del Burgo que fue él quien envió un cuestionario a uno de los procesados en el 11-M, Rafá Zouhier, y que le dió crédito cuando el delincuente habitual acusado de más de 1.000 asesinatos, acusaba a la Benemérita de "haberse comido una información" que hubiera evitado la masacre de Madrid. "Ustedes han puesto a la Guardia Civil en esa situación y ahora la toman como si fuera palabra de Dios", dijo el ministro.

Reiteró que el Gobierno aplicará la Ley de Partidos y adelantó que para ello necesitarán de un esfuerzo mental menor que el que necesitó, añadió, Del Burgo para escribir un libro en el que se implicaba a ETA en la masacre de Madrid.

El relevo de Jaime Ignacio del Burgo lo tomó su compañero José María Michavila, que volvió a poner en duda que el Ministerio de Justicia esté haciendo algo para evitar que el próximo mes de mayo "no haya terroristas" que ocupen en mayo sillones de concejales en los ayuntamientos del País Vasco. El rifi rafe se cerró con otra ironía, esta vez de Rubalcaba a Michavila: "Me gusta verle aquí, me gusta que entre gira y gira de Shakira encuentre usted tiempo para hablar de Batasuna en esta cámara".