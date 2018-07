El PP: "Los españoles no han pedido cambio sino un pacto y habrá que darles un pacto"

Actualizado 21/12/2015 18:05:25 CET

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación del PP en Bruselas, Esteban González Pons, ha asegurado este lunes que los españoles no han pedido en las urnas un cambio sino que han pedido un "pacto", por lo que deben buscar ese pacto, "entender las razones de los demás" y "no encerrarse en posiciones inamovibles".

Pons ha resumido así la reflexión que han hecho distintos dirigentes del PP a su llegada al comité ejecutivo nacional que este partido celebra en Madrid para analizar el resultado de las elecciones generales.

El europarlamentario ha abundado en la idea de que "entender bien la voluntad" de lo que han dicho los españoles es "aceptar el pacto" sin "encastillarse". Según ha añadido, si los españoles han pedido pactar, habrá que darles ese pacto. Ante el hecho de que los números no permitan un Gobierno estable, Pons ha dicho que la estabilidad "no es nunca cuestión de números sino de "voluntad política".

"Y creo que los políticos españoles haríamos muy mal favor a los votantes si una vez que ellos han expresado su opinión, nosotros fuéramos incapaces de darles un Gobierno estable", ha avisado.

Los dirigentes 'populares' han lanzado mensajes al PSOE, cuyo líder debe escuchar lo que han dicho las urnas, dicen, y también dentro de su propio partido. "Yo no soy nadie para decirle a Pedro Sánchez lo que debe hacer. Creo que los suyos le deben ayudar a reflexionar y a tomar una decisión adecuada y correcta por el bien de España. Hay gente con mucho peso en el PSOE muy preocupada por el futuro del país y entre todos van a hacer una reflexión certera", ha dicho la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que los españoles "se merecen que haya gobierno del que gana, siempre ha sido así", y que el PP debe intentarlo, con Mariano Rajoy al frente. "Toca facilitar la gobernabilidad del país y cada uno supongo que estará a la altura de las circunstancias. Hay un político que tiene más apoyos y el talante necesario para intentar formar gobierno", ha agregado.

Feijóo ha instado al resto de formaciones a no caer "en la tentación" de "negarle a España un gobierno". "Lo otro es un escenario que no debemos contemplar, entrar en un momento de inestabilidad que no sabemos dónde nos puede llevar", ha concluido.

La catalana Alicia Sánchez-Camacho cree que los resultados son satisfactorios para el PP, porque los españoles le han dicho "que tiene que gobernar llegando a pactos, dialogando permanentemente". "Así lo vamos a hacer. Le pedimos especialmente al PSOE que también respete la voluntad de los españoles. Que no busque el poder a cualquier precio", ha agregado.

PONER LAS "LUCES LARGAS"

Carlos Floriano, ex secretario de Organización del PP, ha asegurado por su parte que hace falta "altura de miras por parte de todo el mundo", ser conscientes de lo que representa cada cual y permitir que gobierne la lista más votada. "Si tenemos altura de miras y las luces largas puestas, no nos miramos los pies, seremos capaces de buscar soluciones", ha añadido, preguntado por la posibilidad de repetir elecciones.

El presidente del partido en Extremadura, José Antonio Monago, no considera tampoco que sea imposible el acuerdo para formar un gobierno y arrancar la legislatura mediante pactos. "Hay que intentar acostumbrarse a la nueva situación, porque quieren los españoles que sea así. Mariano Rajoy tiene que intentar formar gobierno. Se impone una vía de mucho diálogo", ha dicho, para añadir que queda tiempo antes de ver si será necesario repetir las elecciones.

Preguntado si Rajoy es imprescindible, ha respondido que nadie lo es en la vida. "Ni yo, ni el señor Sánchez, ni el señor Rivera, nadie. Quien crea que lo es se equivoca", ha dicho. "Pero esto es una obviedad, no busquen un titular donde lo que hay es sentido común en la vida: nadie es imprescindible", ha agregado.

Jesús Posada, presidente del Congreso, ha asegurado por su parte que desea que "todos" los partidos políticos se dejen llevar "por la cabeza, no por los sentimientos". "Hay que pensar en las alternativas. Cabeza fría y no dejarnos llevar por los sentimientos", ha reclamado.