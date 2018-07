El PP exige que De Juana ingrese en prisión porque es "una vejación" que esté en casa controlado "con una llamadita"

Actualizado 04/06/2007 18:54:09 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Ángel Acebes, aseguró hoy que será una "humillación y vejación" al Gobierno, a las víctimas del terrorismo y a los ciudadanos que el preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos sea enviado a su casa para cumplir lo que le resta de prisión y controlado "con una llamadita telefónica" y reiteró la reclamación del partido de que el etarra, que no ha ofrecido "ni arrepentimiento ni rectificación" vuelva a la cárcel.

Así respondió Acebes en rueda de prensa hoy en la sede nacional del PP a las manifestaciones del portavoz de Askatasauna, Juan Mari Olano, sobre la mejoría física del preso y en las que asegura que el Gobierno se comprometió a trasladarle a casa y sin pulsera, sólo con control telefónico.

Para el dirigente del PP, es una "humillación" general "que se vaya a su casa sin la pulsera y humillando y haciendo pasar por el aro todo el tiempo al Gobierno de la Nación". "Decir que el control ahora va a ser que le van a hacer una llamadita telefónica es una humillación al Gobierno, pero es además someter a las víctimas y ciudadanos a otra humillación y vejación intolerables", agregó.

Ángel Acebes aseguró que su partido exige la vuelta a prisión de De Juana porque el Gobierno todavía no ha decidido el futuro del preso y así lo ratificó hoy el comité de dirección del PP. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, señaló, tira "balones fuera" y realiza "maniobras de distracción" sin aclarar qué hará con De Juana.

"No puede ser algo diferente que su vuelta a prisión", insistió. "No tiene ninguna justificación que vaya a su casa, ni desde un punto de vista moral, ni legal ni de la Justicia. La única explicación, seguir cediendo y manteniéndose bajo el chantaje de los terroristas", agregó. Explicó también que el PP deja clara su opinión antes de que el Gobierno decida y que no ha pensado en qué hará si la decisión del Ejecutivo es mandar al preso a casa. "Ya veremos", dijo.

PROCESO DE REFUERZO DE ETA

Ángel Acebes situó las decisiones sobre De Juana Chaos en una cadena de cesiones ante ETA por parte del Gobierno socialista, que ha producido "un proceso de reforzamiento" de la organización terrorista. "Esto no da resultados, fortalece a ETA, que no tiene ninguna intención de desaparecer", agregó.

Sobre las reuniones o no del Gobierno con la banda en los últimos meses, el dirigente del PP aseguró no tener información sobre estas noticias, pero insistió que el proceso es en cualquier caso "un gravísimo error".

También rechazó Acebes que nadie diga ahora que ETA puede volver a atentar, porque la organización terrorista nunca ha dejado de extorsionar ni cesado su actividad. "El PSOE no tenía que haber cambiado la política de derrota por la de cesión", zanjó.