PP gallego acusa al presidente de la Xunta de "desairar" a la delegación del pueblo saharaui que visita Galicia

Actualizado 27/01/2006 21:23:33 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda de Valenzuela, acusó hoy al presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, de haber cometido un "desaire" con la delegación del pueblo saharaui que estos días visita Galicia, porque "no fueron recibidos por el presidente como tal sino en la sede del PSdeG".

Antes de recibir a los representantes saharauis en la sede del PP gallego, Alfonso Rueda explicó a los medios que Touriño se entrevistó con la delegación invitada en la sede de su partido y no en las dependencias de la Administración, como estaba previsto. "Si la intención es tener una relación institucional no es lógico que no los reciba como presidente de la Xunta y prefiera dar un interés partidario a esta relación", criticó.

El PPdeG consideró que este hecho deja patente "las continuas contradicciones" que se dan en el seno del Gobierno bipartito, ya que el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, se había comprometido anteriormente con la delegación saharaui a establecer una relación "de gobierno a gobierno".

Los populares gallegos intuyeron que el comportamiento de Touriño "puede obedecer a una orden directa de Ferraz" ya que, según el PP gallego, desde que el PSOE gobierna en España se han limitado a hacer "una política seguidista de Marruecos" al respecto del conflicto del Sáhara Occidental.

INICIATIVA POR EL REFERÉNDUM

El secretario general del PPdeG aprovechó su reunión con la delegación saharaui para anunciar que el Grupo Popular presentará en el Parlamento gallego una iniciativa para que la Cámara realice una declaración institucional de apoyo "para que, de una vez por todas, se haga el referéndum que ordenó la ONU sobre la autodeterminación del pueblo saharaui".

Rueda de Valenzuela mostró su confianza en que su propuesta sea respaldada por PSdeG y BNG, aunque aseguró que "los antecedentes no son demasiado buenos". A este respecto, subrayó que el PSdeG no formó parte de la delegación de diputados gallegos que fue retenida por Marruecos cuando se dirigían al Sáhara y que ni socialistas ni nacionalistas apoyaron la "declaración de repulsa" a este hecho que el PPdeG propuso.

DELEGACIÓN SAHARAUI

Por su parte, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Abdelaziz, agradeció el apoyo del PP estatal y gallego a la causa saharaui, y subrayó que la formación respalda la celebración del referéndum de autodeterminación. Indicó además que los populares apoyan el respeto a los derechos humanos y prestan ayuda "social, cultural y material" a los campamentos de refugiados.

El que también es jefe del Frente Polisario denunció la "represión brutal" que Marruecos ejerce sobre los ciudadanos "indefensos" que se manifiestan en el Sáhara, y recordó que el régimen marroquí impide el acceso a observadores internacionales y a la prensa independiente.

Finalmente, Mohamed Abdelaziz consideró que la iniciativa del rey marroquí de dar cierta autonomía al Sáhara es "una nueva maniobra" en el marco de la violación constante contra este territorio y "contra la legalidad internacional". Ante ello, pidió ayuda a los "amigos gallegos" para hacer fracasar esa "maniobra que intenta acabar con la ilusión de paz que representa el plan de la ONU".