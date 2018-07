PP pedirá a Sánchez que informe de su reunión con Torra en sede parlamentaria y le recrimina que "esté cediendo en todo"

Publicado 09/07/2018 21:43:23 CET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, ha adelantado que el Grupo Parlamentario Popular reclamará la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique en sede parlamentaria el contenido de la reunión celebrada este lunes con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

En una rueda de prensa en la sede de Génova, el líder de los populares catalanes ha subrayado que "no puede ser" que el Gobierno de Pedro Sánchez "esté cediendo en todo" --"incluso más allá de lo razonable", ha apostillado-- mientras que el Govern de Torra sigue "caminando y avanzando" por el camino de la independencia.

Tras afear a Sánchez, además, que no dé la cara en las ruedas de prensa, ha concretado que pedirán esta comparencia para "forzar de alguna manera" que Sánchez ofrezca explicaciones sobre la reunión. Un encuentro que, según Albiol, cumple la "singularidad" de que a Sánchez "se le está diciendo a la cara" que el objetivo de Torra "es un referéndum de autodeterminación para romper España y Cataluña".

"Frente a esta afirmación tan grave el presidente no se puede ir de vacaciones como si no pasara nada", ha argumentado Albiol, quien ha censurado que la respuesta de Sánchez haya sido la de "permitir seguir hablando de lo que significa la ruptura" mientras que Torra "mantiene la tensión" y "sus demandas como la autodeterminación".

"No renuncia ni a uno solo de los proyectos que en los últimos meses no han podido desarrollar gracias a la actitud firme del Gobierno de Rajoy y no puede ser que la respuesta de Sánchez sea plantearse nuevas concesiones y nuevas competencias y traspasos", ha lamentado.

En este sentido, ha afeado dos "cesiones" de Sánchez a Torra: la paralización de los recursos impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy a "leyes expresamente" aprobadas para buscar la "confrontación" con el Ejecutivo y el hecho de que se haya mostrado dispuesto "en el contexto actual contexto" ha hablar de más competencias y traspasos.

"¿Qué más competencias tiene que traspasar a un Govern que en ningún momento ha dicho que quiere renunciar a su proyecto?", se ha preguntado el líder de los populares catalanes, que ha recalcado además que plantear la plurinacionalidad "es una provocación"

Por ello, ha advertido que mientras el Ejecutivo de Sánchez "siga alimentando esperanzas a los independentistas de poder avanzar en la desigualdad de Cataluña" con respecto al resto de España estará creando un "precedente que tiene mucho riesgo".

"No han sido capaces de presentar ni una sola propuesta que no sea satisfacer al Gobierno independentista y la conclusión es que Sánchez ha evidenciado que ha abandonado a esa parte de catalanes que nos sentimos españoles. Sólo le preocupa seguir en La Moncloa al precio que sea", ha censurado.

En la misma línea, ha subrayado que el resultado de esta cita en La Moncloa "es una mala noticia" para quienes luchan contra el independentismo y para quienes vienen sufriendo "de manera injustificada el comportamiento irresponsable" de los Gobiernos de Carles Puigdemont y Quim Torra.

En este sentido, ha subrayado que "lamentablemente" Pedro Sánchez "está pagando las facturas que ponen encima de la mesa" los independentistas en los que se apoyó para sacar adelante la moción que le llevó hasta Moncloa.

Finalmente, ha subrayado que, "hasta que no haya una corrección de la Generalitat", estas medidas planteadas por el Ejecutivo socialista trasladan un "mensaje muy malo al conjunto de la sociedad y al conjunto de los políticos independentistas".