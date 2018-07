PP pide que el Gobierno "se mueva" tras conocer las previsiones del FMI y "no se preocupe sólo" por las fotos con Obama

Actualizado 27/01/2010 12:37:45 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, pidió hoy al Gobierno que "se mueva" y no se preocupe "sólo por hacerse fotos" con el presidente del Gobierno, Barack Obama. El portavoz 'popular' se pronunció así después de que ayer se conocieran las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que auguran que la economía española se contraerá un 0,6% este año.

En declaraciones a Cuatro recogidas por Europa Press, González Pons instó al Gobierno a elaborar "alguna propuesta", "sea sublime o ridícula". "Pero que se le vea moverse, que tenga la sensación de que está angustiado o preocupado por el aumento del número de parados y no sólo por hacerse fotos con Obama", remachó.

Destacó que desde el PP apuestan por llevar a cabo una reforma del mercado laboral "muy parecida" a la suscrita por los sindicatos en 1997 y por "asegurar la estabilidad en el puesto de trabajo". Rechazó el abaratamiento del despido y pidió facilitar la contratación. "Cuando una persona tiene una hemorragia no hay que agrandar la herida sino inyectarle sangre. Cuando el mercado pierde empleo hay que facilitar que entren trabajadores", ilustró.

"GOBIERNO SE HA IDO A LOS FASTOS DEL MUNDO MUNDIAL"

Por otra parte, cargó contra el Gobierno por "haberse ido", a su juicio, a dirigir la Unión Europea y a "los fastos del mundo mundial" y haya dejado en España la "actualidad pura y dura", entre cuyos temas se encuentran, dijo, el debate de la cadena perpetua y la inmigración. "El Gobierno en España ha cogido las de 'Villadiego' y se ha ido a la presidencia europea y a los fastos del mundo mundial", remachó.

A su juicio, el Gobierno no marca la agenda de la actualidad porque "no tiene autoridad" para ello puesto que sus miembros "no están en España". Y defendió que el PP responde a los asuntos que marcan la actualidad española y no un Ejecutivo que tildó de "absentista".