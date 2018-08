El PP protesta ante Ana Pastor por la negativa de Marlaska a informar del cese del jefe de la UCO

Publicado 29/08/2018 19:12:08 CET

El ministro dice que debe esperar al recurso y ofrece dar explicaciones en sesión secreta, pero no se opone a que sea pública

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP piensa elevar una protesta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, por la negativa del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de informar este miércoles del cese del coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Esta comparecencia extraordinaria, reclamada por el PP y por Ciudadanos, fue aprobada el pasado lunes por la Diputación Permanente del Congreso y se incluyó en el orden del día de este jueves de la Comisión de Interior.

El relevo en la UCO, firmado el 2 de agosto por la secretaria de Estado, Ana Botella, con el argumento de pérdida de confianza, se adoptó tras trascender una orden interna en la que Sánchez Corbí interrumpía las actividades con cargo a fondos reservados por falta de disponibilidad.

Sin embargo, Grande Marlaska aseguró a los diputados que aún no podía ofrecer información ya que el coronel cesado aún tiene la opción de presentar un recurso de alzada cuya resolución correspondería al propio ministro, que no quiere "contaminar" ese papel de garante anticipando públicamente juicios de valor sobre el relevo.

DESPUÉS DEL RECURSO

El titular de Interior ha garantizado que explicará este asunto cuando se haya agotado el plazo para impugnar y, en su caso, hay resuelto ese recurso que eventualmente pueda presentar el coronel destituido. Y se ha comprometido a pedir su comparecencia ante la conocida como Comisión de Secretos Oficiales en cuanto sea posible.

Pero la alternativa no ha sido bien recibida por el PP, que ha exigido que no demorar las explicaciones y que no entiende que haya que recurrir a esa Comisión de Gastos Reservados, cuyas reuniones son secretas y donde sólo puede participar un diputado por cada grupo parlamentario.

La respuesta del ministro fue criticada abiertamente por el presidente de la comisión, Rafael Merino, del PP, que no dio por cumplido el orden del día al entender que Grande Marlaska no estaba dando las explicaciones que se le habían demandado.

En el, debate de este miércoles, el portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Francisco Martínez, que fue secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz, considera que la Diputación Permanente obligaba al ministro a dar ya esas explicaciones y en seisón pública ante la Comisión de Interior.

"Hemos asistido a algo de enorme gravedad --ha asegurado--. Despreciando al Congreso e insultando a los miembros de la cámara, el ministro se salta un acuerdo de la Diputación Permanente. Es un acto inédito absolutamente intolerante e inconstitucional".

¿SOBERBIA O PÉSIMO ASESORAMIENTO?

Martínez ha subrayado que el ministro ni decide ni cuándo ni dónde comparece en el Congreso y se ha preguntado si este "clamoroso incumplimiento" se hace "por mayúscula soberbia o por pésimo asesoramiento". En todo caso ha anunciado que pedirán amparo a la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, asegura no tener calificativos para esa decisión de Grande Marlaska que supone "hurtar a la Cámara algo que está mandatado".

El ministro ha insistido en que no quiere "contaminar" su posición ante el recurso y, aunque su oferta es comparecer ante la Comisión de Secretos porque la estructura de la UCO es materia clasificada, al final se ha abierto a acudir ante la Comisión de Interior en sesión pública. "No es una falta de respeto a la Cámara", ha remarcado.