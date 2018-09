PP y PSOE coinciden en que el modelo autonómico "no está agotado"

Actualizado 28/02/2011 16:30:47 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP y el PSOE en el Senado han coincidido en afirmar que el modelo del Estado de las Autonomías "no está agotado", si bien consideran que se han producido "disfunciones" o que aún está "en construcción", por lo que han apostado por acometer ciertas reformas.

Durante la jornada de debate 'Repensar la España territorial', organizada por la Asociación de Periodistas Parlamentarios en la Cámara Alta, la senadora 'popular' Rosa Vindel ha señalado que "la descentralización es un medio para que la administración pública sirva más eficazmente a los ciudadanos".

No obstante, ha explicado que a lo largo de los más de 30 años de modelo autonómico se han producido "disfunciones y duplicidades", por lo que ha apostado por "reformar la administración para mejorar su eficacia", sin que esto signifique que el PP esté poniendo en cuestión el modelo.

Vindel ha puesto como ejemplos para mejorar la eficiencia administrativa dotar de mayor autonomía a los ayuntamientos, ya que lo considera una "descentralización pendiente", o reducir gastos en las televisiones autonómicas para así no tener que "congelar pensiones, subir impuestos o bajar el sueldo a los funcionarios".

MODELO "SIN CUAJAR"

Por su parte, el senador socialista José Ignacio Pérez Sáenz opina que el Estado de las Autonomías está "sin cuajar, en construcción" y ha criticado a todas las administraciones y la oposición por, en su opinión, "no actuar como tal".

Para Pérez Sáenz, los gobiernos centrales "toman decisiones sobre las competencias autonómicas sin consultar" a las comunidades, la oposición "no critica al gobierno por eso" y las comunidades a veces no reivindican su autogobierno y se quedan en la descentralización. A su juicio, "algunas comunidades autónomas no se merecen la autonomía que tienen" y "algunos gobiernos de comunidades viven del victimismo", lo cual, según ha señalado, "no es autogobierno".

Mientras, el senador del Grupo Mixto Francisco Javier Tuñón también ha remarcado que el modelo "no está agotado" y "más bien que mal ha funcionado, mejorando las expectativas iniciales", ya que, en su opinión, ha supuesto un "reequilibrio territorial" y ha disminuido las diferencias entre territorios.

Los tres senadores han coincidido también en que una de las reformas que hay que acometer es la del Senado, un proceso que ya se ha planteado anteriormente pero que no ha resultado. "Si estamos de acuerdo en las funciones, tendríamos que ir adelante", ha reivindicado Pérez Sáenz.

REFORZAR LA COOPERACIÓN AUTONÓMICA

Por su parte, Vindel ha defendido esta institución, de la que ha dicho que está "desaprovechada" a pesar de haber "desempeñado razonablemente las funciones que la Constitución le otorgó en 1978". En su opinión, "no deja de ser injusto que a un órgano que ha hecho lo que debía hacer se le critique por no haber hecho lo que nadie le ha pedido que hiciera".

Por eso, ha afirmado que el Senado "puede y debe servir sin más dilaciones para reforzar los vínculos de solidaridad y cooperación autonómica multilateral" con el objetivo de "fortalecer" la Cámara Alta "como pieza maestra del sistema".

Pero una de las posibles reformas en la que no han coincidido los senadores es en lo que respecta a las diputaciones provinciales. Mientras Pérez Sáenz y Tuñón creen que esta administración intermedia ya no tiene razón de ser, Vindel ha defendido su utilidad en comunidades multiprovinciales, donde, según ha dicho, los ciudadanos no conciben su desaparición.