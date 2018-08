El PP reclama la comparecencia de Torra en el Parlamento catalán por llamar a "atacar" al Estado

Publicado 21/08/2018 14:25:27 CET

Albiol recrimina a Sánchez que no actúe contra el president, pero cree que ahora no se da el escenario para otro 155 "como corresponde"

BARCELONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subgrupo del PP en el Parlamento catalán ha registrado este martes una petición de comparecencia para que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, explique ante el pleno la frase que pronunció el viernes ante la cárcel de Lledoners (Barcelona) --donde están varios líderes independentistas-- en que habló de "atacar" al Estado.

Lo ha anunciado en declaraciones el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, que ha tachado de inadmisibles y graves las palabras de Torra: "Cuando un representante político dice que va a atacar el Gobierno no está lanzando una frase vacía, está lanzando una amenaza muy concreta".

PIDE QUE EL GOBIRENO INSTE A LA FISCALÍA

Por ello ha pedido no sólo la comparecencia de Torra, que espera que la Junta de Portavoces aborde el 4 de septiembre, sino que el Gobierno central tome medidas e inste a la fiscal general del Estado a "mirar si se incluye el delito de apología dentro de estas declaraciones".

Y ha lamentado que precisamente la fiscal del Estado, María José Segarra, no considere punibles esas declaraciones de Torra: "Si la fiscal general del Estado, que es una mujer propuesta por Sánchez, hace este tipo de afirmaciones, quizás en este país tenemos un problema muy serio".

Así, ha preguntado "por qué cuando ETA hacía apología del terrorismo eso sí que era delito y en estos momentos, que hay un presidente de la Generalitat que hace apología de que se debe atacar al Estado, no pasa absolutamente nada".

SÁNCHEZ "JUEGA CON FUEGO" CON TORRA

Albiol ve pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha recriminado que no vaya a actuar contra las palabras de Torra porque, aunque se trata de unas declaraciones, cree que al independentismo "no le cuesta pasar de las amenazas a los hechos concretos, y la respuesta no puede ser mirar hacia otro lado".

"Creemos que Sánchez está jugando con fuego y que podemos acabar quemados", ha subrayado, aunque no cree que la respuesta deba ser una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución, ya que considera que no se da el escenario para invocarlo.

"No es ninguna broma ni es un juego, y no podemos entrar en las frivolidades de, por ejemplo, Cs, que está reclamando el 155 desde hace no sé cuántos días", les ha recriminado, y ha pedido al partido naranja que aclare qué tipo de intervención de la Generalitat quiere, puesto que la que se aprobó en octubre de 2017 no tuvo el resultado esperado, ha dicho.

Así, ha abogado por un 155 "con más profundidad, que aborde más ámbitos que los del mes de octubre y que sea más duradero en el tiempo", para lo que ha reiterado la oferta al Gobierno de los senadores del PP, que tienen mayoría en la Cámara Alta.

LAZOS AMARILLOS: "ACABAREMOS A BOFETADAS"

Preguntado por la polémica acerca de la colocación y retirada de lazos amarillos y otros símbolos que reivindican la libertad de los políticos catalanes encarcelados, ha pedido a Torra que "intente rebajar el suflé" porque pueden generarse enfrentamientos entre los partidarios y detractores de estos elementos.

"Este tipo de actuaciones en la calle, playas, puentes y cualquier espacio de la vía pública tiene muchos riesgos y podemos acabar a bofetadas", ha advertido el líder popular.