El PP ve a Puigdemont "más acorralado que nunca" y tilda de "ocurrencia" la investidura "simbólica"

Publicado 05/02/2018 14:33:49 CET

Maillo reclama a Arrimadas que no sea "estatua de sal" porque el voto útil que recibió va a convertirse en una "victoria inútil"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, considera que el expresidente catalán Carles Puigdemont está "más acorralado que nunca", ya que, no tiene "más salida que ser un prófugo de la Justicia o venir a España y rendir cuentas ante la Justicia". Además, ha calificado de "ocurrencia" la doble investidura que plantean los independentistas, una "simbólica" en Bruselas y otra efectiva en Cataluña.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Mariano Rajoy, Maillo ha recalcado que lo "válido" es un presidente investido en el Parlament y que "no vale otra cosa". "Lo demás no vale. Aquí no hay investiduras simbólicas o investiduras en el aire o en la distancia", ha enfatizado, para agregar que "lo demás es dar vueltas a la noria" y "no conduce a ninguna parte".

Es más, ha ironizado con que quieran hacer dos investiduras cuando "no son capaces de ponerse de acuerdo en una". "Es fantástico. Ya está bien de ocurrencias. Un poco de respeto a los ciudadanos de Cataluña", ha demandado, para censurar que Puigdemont pretenda que los catalanes sigan pendientes de sus "caprichos personales" y de sus necesidades desde el punto de vista "procesal".

EL 155 SEGUIRÁ HASTA QUE HAYA GOBIERNO

Tras recordar que el artículo 155 de la Constitución seguirá mientras no haya Gobierno en Cataluña, el dirigente del PP ha sacado pecho del recurso que interpuso el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional porque esa decisión "difícil" ha permitido que Puigdemont "no tenga más salida que ser un prófugo o venir a España y rendir cuentas ante la Justicia".

Además, el coordinador general del PP ha emplazado a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a dar un paso hacia adelante y presentarse a la investidura, de firma que el voto útil que captó en las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre se convierta en una "victoria útil". A su juicio, cada día hay más gente que ve con "preocupación" que ese voto útil en el partido naranja se está convirtiendo en "una victoria inútil".

"No estaría mal que Arrimadas dejara de ser la estatua de sal y empezara a tomar algún tipo de iniciativa", ha exclamado, para subrayar que es "inconcebible" para una parte de la opinión pública que no haya tomado "ninguna iniciativa". Según ha agregado, de la misma manera que Cs va a hablar con Podemos para intentar cambiar la ley electoral, también deberían hablar sobre Cataluña.

PIDE A Cs DEJAR DE ESTAR "PARADOS"

Sin embargo, ha dicho que "parece" que a Ciudadanos no le "interesa" poner un nuevo presidente de la Generalitat porque "está más preocupado por su crédito político" en el resto de España que por "arriesgarse a una investidura". Sin embargo, ha recalcado que ir a esa investidura ayudaría a que "muchos de los que les votaron se sintieran reconfortados y no frustrados".

Por todo ello, Maillo ha animado a Inés Arrimadas a hacer un "ejercicio de liderazgo" y dejar de estar "callados y parados". "Eso no es bueno para el constitucionalismo y puede provocar mucha frustración entre los constitucionalistas, de su partidos y otros votos prestados", ha advertido.