Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

-- EL PAÍS: "Sánchez y Merkel refuerzan el eje antixenófobo en Europa"; "Erdogan amenaza a Trump con buscar 'nuevos aliados'"; "Yo soy un niño soldado"; "Mª Teresa Fernández de la Vega: 'Las mujeres no toleramos las faltas de respeto ni un minuto más'"; "Éxito español en los europeos de atletismo"; "17-A. Ada Colau: 'El silencio era atronador. Lloré muchas veces".

-- ABC: "Sánchez copa las estructuras del Estado con altos cargos del PSOE"; "Sánchez y Merkel quieren más apoyo para Marruecos"; "Ribera asegura a ABC que no hay fecha para el fin del diésel"; "Magaluf: 24 horas en una ciudad sin ley"; "Banderas: 'Nunca sería ministro'"; "Doblete español de oro en los 20 kilómetros marcha"; "Turquía advierte a EEUU de que buscará 'otros aliados' si no cesa la hostilidad"; "Monsanto pagará 252 millones a un enfermo por no advertir sobre efectos cancerígenos".

-- LA RAZÓN: "María Blasco, la mujer que no quiere que envejezcamos"; "La segunda vida de la arquitectura: de plaza de toros a moderno centro comercial"; "No sin mi perro: algunas cadenas crean canales de televisión solo para canes"; "Javier Torres incluye foie gras en la receta de canelones que hacía su abuela".

-- LA VANGUARDIA: "Merkel y Sánchez sellan su alianza en inmigración"; "Las 17 horas entre la explosión de Alcanar y la Rambla"; "La cita rusa en la torre Trump, el nuevo Watergate"; "El Gobierno plantea ceder más IVA a las autonomías"; "El plástico inunda el mar"; "Dos oros y una plata para la marcha española".

-- EL PERIÓDICO: "Presos del 17-A: vigilancia extrema"; "Sánchez y Merkel: más dinero a Rabat para frenar la inmigración"; "España conquista los dos oros y una plata en 20 Km"; "Erdogan amenaza a Trump con buscarse otros aliados".

-- EL CORREO: "La torre del BBVA albergará un centro tecnológico de referencia en Europa"; "Kepa ya manda en el Chelsea"; "Teodoro García Egea: 'Se puede abrir una nueva etapa con los presos, pero no como peaje al PNV'"; "Que solo toquen los músicos"; "Doblete histórico en la marcha en el europeo"; "Hannover 2-0 Athletic: el ensayo general acaba en fiasco".