PSE dice que, si se da la oportunidad de un nuevo proceso de paz, se "aprovechará", pero con "mucha mayor exigencia"

Actualizado 28/02/2007 13:08:10 CET

Afirma que si no se produce la legalización de la izquierda abertzale es difícil que pueda presentarse a las próximas elecciones

BILBAO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, afirmó hoy que, si existe una nueva oportunidad de abordar un proceso de paz, su partido la "aprovechará", si bien insistió en que se establecerán "unas condiciones de mucha mayor exigencia".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente socialista insistió ademas en que el diálogo político no se puede abordar mientras exista la "espada de Damocles" de la violencia y, en este sentido, censuró se mantienen los actos de violencia callejera y las "amenazas a compañeros". "En esas condiciones no se puede abordar un diálogo político serio", reiteró.

Tras constatar que es "evidente" que el atentado de Madrid "terminó" con el proceso, indicó que "podrá haber otro proceso de paz en algún momento de la historia- no sé si a medio, a corto o a largo plazo-", y que, en ese caso, "no desaprovecharemos la oportunidad, pero será en unas condiciones de mucho mayor exigencia por parte del Gobierno y del Estado de derecho".

Según destacó, "para que ahora sean creíbles los supuestos interlocutores de Batasuna y el mundo de ETA, tiene que ser más contundente el Estado en las exigencias que se le hagan".

El secretario general de los socialistas vizcaínos se refirió a las declaraciones realizadas este fin de semana por Arnaldo Otegi, que afirmó entre otras cuestiones que el Gobierno central "no tiene que pagar ningún precio político a ETA", y reconoció que "determinadas expresiones no habían sido empleadas nunca" por el dirigente de Batasuna.

No obstante, destacó que, aunque "el cambio en el lenguaje" es evidente, "los hechos no acompañan precisamente las palabras", en referencia a la "batalla campal" registrada el pasado sábado en Bilbao. En este sentido, afirmó que "a todos nos gustaría pensar que esas palabras de Otegi son un primer paso para seguir avanzando en la senda de la democracia y de la política por parte de Batasuna", si bien expresó sus dudas de que el portavoz "habla exclusivamente como Otegi o está hablando en nombre de Batasuna".

Por su parte, dijo tener la impresión de que "responde más al sentimiento personal del señor Otegi que a una voluntad real del conjunto de la izquierda abertzale de entrara en una senda democrática".

Pastor reiteró que tiene la percepción de que existe "una división" en la izquierda abertzale, "no sé si de dos sectores o de cuatro", y agregó que, para que las palabras de Otegi fueran "creíbles", deberían cumplir los requisitos de ir "acompañadas por los hechos" y de que "todo el mundo de izquierda abertzale siguiera en esa estrategia". "No ha sido así en ninguno de los casos, por lo que lo que uno tiene que pensar desde el punto de vista lógico es que existen diferentes opiniones o sensibilidades", insistió, lamentando que "no es bueno".

El dirigente del PSE señaló que, si las palabras de Otegi, "aun siendo insuficientes porque no se hace una condena de la violencia" respondiesen "a un sentimiento amplio y generalizado" dentro de la izquierda abertzale, significaría que "al menos se habría dado un primer paso en la reconducción por parte de Batasuna de una estrategia que se frustró" con el atentado de Barajas.

En cualquier caso, esperó que Arnaldo Otegi, que "salió muy desautorizado" tras el atentado y que "ha quedado deslegitimado como interlocutor", sea capaz de "arrastrar a todo ese mundo a una senda de lucha exclusivamente política y acompañe además estas palabras, que no dejan de ser más que una verbalización de un deseo no sé si sincero o no, con alguna actuación más contundente y con alguna expresión que rechace la violencia".

"MARCA" ELECTORAL

En cuanto a la posibilidad de su legalización, insistió en que "quien tiene que dar los pasos para legalizarse es la propia Batasuna" y reiteró que no es el Gobierno central quien lo "impide", sino que "tienen la puerta abierta para legalizarse dentro de la legislación vigente" porque "lo único que tienen que hacer es un acatamiento expreso del Estado de derecho y renunciar a la utilización de cualquier vía que no sea la política".

A su entender, "lo pueden hacer en cualquier momento", pero "el problema es que tengan la suficiente madurez política para liberarse de la tutela del hermano mayor, que es ETA", y "jugar autónomamente sin que ETA les dirija su actuación".

Para Pastor, si no se produce su legalización, es "difícil" que pueda presentarse a las próximas elecciones. En este sentido, consideró que "desde luego no con la marca de Batasuna", que está "absolutamente ilegalizada", y señaló que cualquier otra marca deberá cumplir "unos mínimos requisitos democráticos".

En este sentido, opinó que "jugar a listas blancas o listas limpias" le dará la posibilidad de que "en algún caso concreto" puedan hacerlo, pero "no va a ser una experiencia generalizable a todos los ayuntamientos". Pastor expresó su deseo de que "esa sensibilidad estuviera presente en las instituciones", pero precisó que "tienen que hacer un recorrido que hoy por hoy da la impresión de que no están lo suficientemente maduros para hacerlo".

"GLORIA DEL LEHENDAKARI"

Por otro lado, el dirigente del PSE censuró que, tras "una vez que proceso de paz se rompe" tras el atentado de Madrid, el lehendakari, Juan José Ibarretxe, que "estaba hibernado", parece que "quiere volver a asumir un protagonismo individual y sin contar con el resto de los partidos".

En esta línea, lamentó, en relación a los foros de participación ciudadana, que se presenten iniciativas "más destinadas a mayor gloria de nuestro lehendakari que a solucionar un problema" y censuró que se realice sin consenso "más allá del tripartito". "Eso genera, como mínimo desconfianza", censuró, subrayando que "lo importante es mantener la unidad de los partidos democráticos" frente a ETA.

Por otro lado, opinó que se ha generado "una situación de muchísima desconfianza entre determinadas instituciones y determinados responsables del poder judicial". Pastor dijo no compartir las decisiones judiciales adoptadas recientemente en relación a las reuniones con dirigentes de Batasuna de Ibarretxe y de Patxi López y Rodolfo Ares, aunque añadió que las críticas que "ayuden a deslegitimar" al Poder Judicial "ayuden en nada al estado democrático, al estado de derecho o a la propia Justicia".