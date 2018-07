PSE pide a ANV que "marque distancias" con ETA y afirma que su partido "combatirá" a la banda "y a quienes les amparen"

Actualizado 25/11/2007 15:59:46 CET

Cree que la manifestación de la AVT de ayer fue contra el Gobierno y califica de "indecentes" las palabras de Alcaraz

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coordinador de la Ejecutiva del PSE-EE, Rodolfo Ares, pidió hoy a ANV que "marque distancias" con ETA y afirmó que su partido "combatirá" a la banda "y a quienes les amparen". Además, consideró que la manifestación convocada ayer por la AVT fue contra el Gobierno y calificó de "indecentes" las declaraciones del presidente de esta Asociación, Francisco José Alcaraz, en las que afirmó que "ETA va a hacer todo lo posible para que el PSOE gane las elecciones".

En una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press, Ares señaló que ANV "pretende recuperar" el discurso de Batasuna, "pero lo que es evidente es que es un discurso vacío, que no es creíble porque, si algo se ha puesto claramente de manifiesto es que, durante este tiempo, cada vez que han tenido una oportunidad para marcar distancias en relación con ETA todo el mundo de la izquierda abertzale, no lo ha hecho, al menos en lo que hace referencia a la condena de las actividades terroristas".

"Por tanto, lo que pueda decir no tiene ninguna credibilidad hasta que no diga claramente a ETA: 'hasta aquí hemos llegado, queremos hacer política alejados definitivamente de la violencia y os exigimos, con toda claridad, que dejéis definitivamente la actividad terrorista porque por ahí no vamos a ninguna camino'", añadió.

En esta línea, aseveró que, "en todo caso", los socialistas seguirán "combatiendo a ETA y a quienes amparen y justifiquen a la violencia terrorista, con todos los instrumentos del Estado de derecho, desde la firmeza democrática, con la aplicación de la Ley y con el respeto a todos los derechos humanos". "Porque el combate a ETA, precisamente, hay que hacerlo sólo desde el respeto a la legalidad", dijo.

MANIFESTACION DE LA AVT.

En cuanto a la manifestación celebrada ayer por la AVT en Madrid para pedir la ilegalización de ANV y EHAK, señaló que la marcha "parecía más, por lo que se escuchó", una protesta "contra el Gobierno que contra ETA".

A su juicio, "es evidente" que el Gobierno "ha combatido a ETA con toda la firmeza del Estado de Derecho". En este sentido, recordó que en esta la legislatura se ha detenido a 356 terroristas y subrayó que el proceso de paz ha fracasado porque ETA "lo sepultó en Barajas". "Por tanto, es una infamia y una indecencia escuchar al presidente de la AVT, el señor Alcaraz, decir que ETA va a hacer todo lo posible para que el PSOE gane las elecciones", apuntó.

Rodolfo Ares destacó que "todo el mundo sabe que ETA hará el mayor daño posible a todos los demócratas, a toda la sociedad española". "Este es un Gobierno que combate a ETA y, en todo caso, lo que sí se pone claramente de manifiesto es que el señor Alcaraz sí que hará todo lo posible para que el PP gane las elecciones, porque parece que ése era el único objetivo de la manifestación", señaló.

Tras mostrar su "máximo respeto a todas las víctimas que se manifestaron ayer y a otras muchas que no estuvieron ayer en madrid porque no compartían el motivo de la convocatoria de la manifestación", dijo que "hay que ser claro en relación con quien preside la AVT y sus intenciones".