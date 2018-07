PSE rechaza las "abstracciones vacías de contenido sobre nuevos estatus políticos" de Urkullu

Actualizado 02/05/2013 13:17:29 CET

Defiende que la ciudadanía vasca demanda acuerdos para salir de la crisis

VITORIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE, Patxi López, ha respondido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que el autogobierno vasco "no supone perdernos en abstracciones vacías de contenido sobre nuevos estatus políticos y sobre la nueva nación política en Europa", sino que lo que la ciudadanía vasca demanda es que "se utilicen todas las capacidades y recursos para hacer posible los objetivos de progreso, bienestar general para salir de la crisis".

López ha realizado estas declaraciones en el debate que se está celebrando en el Parlamento vasco tras la presentación por parte del lehendakari, Iñigo Urkullu, de su programa de gobierno para la actual legislatura donde ha reiterado su apuesta por un "nuevo estatus político" para Euskadi sometido a "refrendo popular".

Para el líder del PSE ha defendido que el autogobierno vasco no supone "perdernos en abstracciones vacías de contenido sobre nuevos estatus políticos y sobre la nueva nación política en Europa", sino que la ciudadanía vasca demanda que se utilicen todas las capacidades y recursos del País Vasco para hacer posible los objetivos de progreso, bienestar general para salir de la crisis. "Ahí debemos poner nuestros esfuerzos" ha insistido.

Para el PSE, el programa presentado por Urkullu supone un "cúmulo de generalidades, falta de plazos y de acciones inmediatas", lo que demuestra la "falta de rumbo" manifiesta del Gobierno y ha insistido en que al lehendakari le corresponde plantear "plazos, medidas concretas y los recursos con los que luchar contra la actual crisis porque "el tiempo del catálogo de buenas intenciones ya ha pasado y es tiempo de transformarlas en acciones".

Tras recordar la retirada de los presupuestos por parte del Ejecutivo, López ha afirmado que "el Gobierno ha perdido cinco meses", aunque cree que "puede volver a coger el pulso de la legislatura" pero ha señalado que "para ello debe ser consciente de la realidad y de su realidad".

Según ha afirmado, "gobernar en minoría es una acción legítima pero inapropiada" en la actual coyuntura, y ha defendido que "si estamos en situación de emergencia nacional, lo que el país necesita es un gobierno más fuerte y no el más débil". Además, ha señalado que "la vía de los recortes sociales no tiene viabilidad en esta Cámara" y ha advertido de que "en ese camino no nos va a encontrar nunca a los socialistas".

PLAN DE CHOQUE

En este sentido, ha apostado por poner en marcha un "plan de choque", con recursos, plazos y objetivos "medibles" que lo hagan posible y para activar la actividad económica. Sin embargo, ha criticado que las propuestas económicas planteadas por Urkullu en su programa de Gobierno están recortadas al 50 por ciento en las partidas del presupuesto que finalmente han retirado. "No se parece en nada su acción de gobierno con los presupuestos que retiró la semana pasada", ha señalado.

Respecto a la propuesta de Urkullu para mantener el empleo público, López ha criticado la defensa "entusiasta" del Gobierno vasco a la ampliación de la jornada laboral de los funcionarios propuesta por el Gobierno central, aunque se ha mostrado dispuesto a hablar de las "líneas rojas" para los servicios públicos y prestaciones que consideran "intocables" y sobre cuáles pueden dejarse en 'stand by' por no ser imprescindibles.

Finalmente, ha reiterado la apuesta del PSE para acometer una "revisión profunda" del entramado institucional "sin tabúes", así como una reforma "integral" de la fiscalidad que cuente con el apoyo del restos de instituciones.