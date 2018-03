El PSOE afirma que "no hay nada en negociación" aún sobre financiación autonómica y vaticina problemas

Publicado 14/03/2018 10:26:56 CET

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Área de Política Económica y Empleo de la CEF-PSOE, Manuel Escudero, ha afirmado este miércoles que "en este momento no hay nada desde el punto de vista de negociaciones" en materia de financiación autonómica, asunto para el que los socialistas están "bien dispuestos", y ha augurado que puede haber problemas.

En una entrevista con RNE recogida por Europa Press, ha señalado en concreto que "puede haber problemas desde el punto de vista de qué horizonte presupuestario se quiere para las autonomías del país a medio plazo".

"Es una pregunta muy importante porque en las autonomías es donde está el Estado de Bienestar español. Quien gestiona los presupuestos en educación, sanidad, dependencia son las comunidades autónomas y establecer un horizonte presupuestario que realmente nos impulse en el sentido de converger con Europa es importante", ha señalado.

En este sentido, ha incidido en que la pregunta deber ser sobre cómo se quieren repartir las grandes partidas y en qué dirección avanzar. "El PP tiene la obsesión de que el gasto público no puede pasar del 38% y esto es un error, porque significa el debilitamiento automático del sistema de sanidad y el debilitamiento de la educación y es algo que no vamos a permitir", ha añadido.

En este contexto y preguntado por la rebaja de impuestos anunciada en la Comunidad de Madrid, Escudero ha tildado de "irresponsables" a quienes "creen que las cosas se resuelven bajando impuestos". "Cuando tenemos una situación como la dependencia, con derechos que no se están cumpliendo en nuestro país (...) a mí que no me vengan con rebajitas, porque lo que hay que hacer es gastar muy bien los dineros que ya tenemos", ha zanjado.