El PSOE agradece a Simancas y Sebastián su asunción de "responsabilidad" y buscará un "cambio tranquilo y seguro"

Actualizado 04/06/2007 18:57:40 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE agradeció hoy al que ha sido aspirante a la Alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián y al dimisionario secretario general del PSM, Rafael Simancas, su "gesto" de "asunción de responsabilidades políticas". El 'número dos' del PSOE, José Blanco, descartó extrapolar el caso de la federación madrileña a otras y señaló que tras el acto "de nobleza" de Simancas trabajarán por un "cambio tranquilo pero seguro". En las próximas 24 horas, Blanco constituirá una gestora que determinará las pautas a seguir hasta el Congreso extraordinario del PSM, que tendrá lugar antes de las generales.

Sólo una semana después de que Blanco proclamase que tras el resultado de las elecciones del 27 de mayo no era hora de hablar de "decisiones orgánicas" en el partido, el secretario de Organización del PSOE compareció en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente para señalar que Simancas había "comunicado" esta mañana al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, "su renuncia" como secretario general del PSM.

ESCUCHANDO "A TODO EL MUNDO".

Apelando al "compromiso" de los socialistas con los ciudadanos, Blanco agradeció "enormemente" a Simancas y a Sebastián sus decisiones. "Hemos tomado nota de lo que nos dijeron los ciudadanos en las urnas --indicó--. Hemos entendido el mensaje y actuaremos con firmeza, determinación y escuchando a todo el mundo".

Blanco fue preguntado sobre por qué el criterio del PSOE sobre 'paz' orgánica había cambiado en Madrid. "Entendíamos que tenemos un reto por delante que tenemos que afrontar, que es prepararnos para las siguientes elecciones", expuso el dirigente del PSOE.

"Rafael Simancas entendió que tenía que dar una respuesta a los ciudadanos asumiendo la responsabilidad política del resultado de las elecciones", prosiguió Blanco, que agregó que este gesto "de compromiso y de nobleza" es valorado "positivamente" por 'Ferraz'.

"A partir de ahí, trabajaremos para dar la mejor respuesta política a lo que nos piden los ciudadanos de Madrid: Un cambio tranquilo pero seguro que abra un horizonte nuevo para gobernar en la ciudad y la comunidad autónoma y que abra una expectativa de futuro que ilusione a los madrileños en torno al proyecto político de los socialistas", manifestó.

COMISIÓN GESTORA Y CONGRESO

Blanco aclaró que la dirección del PSOE no contempla esta 'solución' para otras federaciones en las que los resultados no han sido positivos. "El planteamiento de Madrid no es extrapolable a ningún otro lugar, tampoco el resultado de Madrid tiene nada que ver con el resultado electoral de otros ámbitos territoriales y no tienen por qué tomarse decisiones en relación a la que se ha tomado en Madrid en otros ámbitos de la organización", zanjó.

En las próximas 24 horas y en cualquier caso el miércoles por la mañana como máximo, Blanco constituirá una comisión gestora que determinará las pautas a seguir por parte del Partido Socialista de Madrid hasta la celebración de un congreso extraordinario, que según fuentes del partido, podría tener lugar en septiembre u octubre y en todo caso, antes de las elecciones generales de 2008.

El dirigente del PSOE dijo no haber pensado aún en la composición de dicha gestora, limitándose a señalar que podía estar formada por miembros de la Comisión Ejecutiva Federal y también, del PSM.

SIN ENTRAR EN LAS "RAZONES"

El secretario de Organización no precisó cómo se había gestado la dimisión, habida cuenta que esta misma mañana Rafael Simancas tenía prevista una reunión con el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de cara a los nombramientos en el seno del mismo cuando fue convocado a Moncloa por Zapatero.

Así, el secretario de Organización se limitó a remarcar el "hecho" de que Simancas había "trasladado" a Zapatero su "decisión de renunciar".

"No entraré en las razones que ha podido dar Simancas a Zapatero", apuntó cuando fue preguntado sobre si el detonante era la distribución de puestos en el Grupo Municipal. También dijo desconocer si Simancas abandonará su escaño en la Asamblea de Madrid. "No tiene por qué", agregó.

Blanco sí comparó el "gesto" de Simancas con el del presidente del PP, Mariano Rajoy, cuando perdió las elecciones generales de 2004. "Pasó de la mayoría absoluta a la absoluta derrota, bajo siete puntos y se permite el lujo de dar lecciones de responsabilidad a los demás", finalizó.