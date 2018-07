El PSOE andaluz, sobre la condición de Podemos para pactar: "No vamos a entrar por ahí".

Actualizado 21/12/2015 16:40:08 CET

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'número tres' del PSOE, Antonio Pradas, ha rechazado una vez más este lunes que el partido no va a aceptar la condición que Podemos ha puesto encima de la mesa para pactar, la relacionada con la celebración de un referéndum de autodeterminación de Cataluña. "No vamos a entrar por ahí", ha asegurado.

A la salida de la reunión de la Ejecutiva federal del PSOE que se ha celebrado en la sede nacional de 'Ferraz', Pradas ha remarcado que se hace imposible pactar con el partido de Pablo Iglesias si éste continúa alineado con una autodeterminación que "sólo defiende" el presidente en funciones catalán, Artur Mas.

"Nosotros defendemos un concepto de España totalmente diferente al que defiende Podemos", ha comentado el socialista andaluz, antes de recordar la reforma constitucional que ha planteado el PSOE para "avanzar" en el desafío social, institucional y territorial.

IGLESIAS, ALINEADO CON POSICIONES QUE EL PSOE NO COMPARTE

"Pero no estamos de acuerdo en absoluto con la autodeterminación, que solo defiende Mas, y que se están alienando con posicionamientos que no compartimos en absoluto" --ha manifestado--. El PSOE no va a entrar por ahí de ninguna manera".

Sobre si ve viable la celebración de unas nuevas elecciones a tenor del escenario de ingobernabilidad que han abierto estas elecciones, Pradas ha dicho que todo depende de la capacidad del presidente en funciones del Gobierno, Mariano Rajoy, de articular una alternativa. "Es la lista mas votada y quien tiene la obligación de intentarlo", ha apuntado.

Preguntado sobre la decisión del líder socialista, Pedro Sánchez, de optar a la reeleción de la Secretaría General del partido, Pradas la ha enmarcado en la normalidad, máxime en un escenario de incertidumbre como el actual.