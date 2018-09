El PSOE celebra que haya voces en el independentismo que rechazan la vía unilateral y buscan un acuerdo

Publicado 04/09/2018 15:34:24 CET

La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha saludado este martes como "una buena noticia" que empiece a haber "voces en el independentismo" que pidan no cometer los "mismos errores que en el pasado", no volver "a una vía unilateral" y "empiecen a buscar el acuerdo".

Así se ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, tras ser preguntada por el rechazo del Govern catalán de Quim Torra a la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reformar el Estatut para mejorar el autogobierno de Cataluña, modificación que debería ser aprobada por los catalanes en referéndum.

"Cada uno tiene sus planteamientos, a mí lo que me parece antiguo es volver a la situación anterior, la del año pasado. La solución es que todos los catalanes voten en base a un acuerdo y no a una división, en base a algo que una y no divida", ha señalado.

Lastra ha recordado que "la mayoría de los catalanes, así lo dice el CIS catalán, lo que quieren es más autogobierno". Por eso el PSOE defiende la postura que viene manteniendo desde hace años de reformar el Estatut para terminar con la anomalía de que el Estatut vigente no sea el que votaron los catalanes, puesto que el Tribunal Constitucional tumbó en 2010 algunos de sus artículos, en respuesta a un recurso del PP.

"Es la postura del PSOE histórica. Somos coherentes con el planteamiento y esperamos que otras personas vinculadas al independentismo se avengan a nuestras posiciones", ha confiado.