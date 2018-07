PSOE-A dice que la "clara desautorización" de Rajoy a Arenas confirma que están "distanciados y descoordinados"

Actualizado 10/12/2008 14:58:38 CET

Enmarca esta "descoordinación" en que Rajoy se ha dado cuenta de que Arenas "quiere hacer méritos ante los más duros del PP"

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSOE-A, Luis Pizarro, resaltó hoy que la "clara desautorización" del presidente del PP, Mariano Rajoy, al líder los populares andaluces, Javier Arenas, con motivo de su idea de reclamar elecciones anticipadas, confirma que entre ambos dirigentes del PP existe "descoordinación y distanciamiento", como consecuencia de que "Rajoy se ha dado cuenta de que Arenas está en una estrategia de hacer méritos ante los más duros del partido".

En declaraciones a Europa Press, Pizarro no escondió que ya "son diferentes los dirigentes del PP que dicen que no resulta comprensible que Rajoy no sepa que el máximo responsable del PP en Andalucía ha pedido elecciones anticipadas".

Así, el número dos del PSOE andaluz destacó que esta "descoordinación y distanciamiento" entre ambos dirigentes del PP se debe a que Rajoy "ha llegado a la misma conclusión que muchos militantes y dirigentes del PP-A: Arenas está en una estrategia para un escenario en el que Rajoy no llega a las elecciones de 2012, por lo que su objetivo ahora, es hacer méritos ante los más duros del partido y posicionarse".

En este sentido, Pizarro destacó que la respuesta de Rajoy rechazando la celebración de elecciones anticipadas es de "sentido común", ya que "en estos momentos lo importante es centrar esfuerzos para afrontar la crisis económica y frenar sus efectos".

De esta forma, el vicesecretario general del PSOE-A resaltó que "frente a la frivolidad y desahogo de Arenas, se sitúa una respuesta con sentido común de Rajoy". "No es el momento de adelanto electoral, sino de arrimar el hombro y entre todos superar la crisis económica", destacó Pizarro, que subrayó que "a seis meses de las elecciones y con un Gobierno con mayoría absoluta parece frívolo pedir elecciones anticipadas".

LA ESTABILIDAD POLÍTICA "GARANTIZADA"

El número dos del PSOE andaluz destacó que aunque el momento económico es "difícil", la "estabilidad política está garantizada, ya que hay un Gobierno con mayoría absoluta y existe un escenario de concertación muy importante".

Asimismo, Pizarro lamentó el comportamiento "irresponsable" de Arenas y el PP-A, ya que "mientras el PSOE-A y el Gobierno no para de trabajar para presentar propuestas e iniciativas para frenar las consecuencias de la crisis económica, Arenas se levanta todos los días con una ocurrencia y en estos meses ya ha solicitado la dimisión de diferentes consejeros y ha presentado en el Parlamento cuatro reprobaciones de miembros del Gobierno andaluz".

Por último, destacó que frente a un presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, que es "responsable y no deja de trabajar en la defensa de los andaluces", se sitúa Arenas, que es un dirigente político que "sólo ha pedido dimisiones y ceses y que ahora ha tenido la ocurrencia de solicitar elecciones anticipadas, en vez de trabajar en favor de salvar la crisis económica".