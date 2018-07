El PSOE dice que el PASOK ha sido víctima de su pacto con la derecha en Grecia y que eso no ocurrirá en España

Actualizado 26/01/2015 14:10:51 CET

Califica de "controvertido" el acuerdo de gobierno de SYRIZA con Griegos Independientes y le insta a aliarse con los socialdemócratas en Europa

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria del PSOE para la Unión Europea, Iratxe García, ha afirmado este lunes que el resultado del PASOK en las elecciones celebradas en Grecia este domingo --con el que los socialistas conservan solo trece escaños en el Parlamento-- es consecuencia del pacto que alcanzó con Nueva Democracia, y ha aclarado que eso no va a ocurrir en España "en ningún caso".

En rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal, García ha declarado que el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) ha sido "víctima" de su estrategia de sustentar la gobernabilidad de Grecia apoyando a un Gobierno de derechas que "tenía como único objetivo la austeridad".

La Ejecutiva del PSOE reconoce que el PASOK, que hace unos años era uno de los principales partidos de su país, atraviesa ahora una "situación de dificultad", según ha indicado la eurodiputada.

Tras señalar que los problemas internos y las escisiones entre los socialistas griegos se deben a su acuerdo con Nueva Democracia, García ha subrayado que "no se pueden establecer paralelismos" con España, donde el PSOE "está trabajando para ser la alternativa de gobierno" y, por lo tanto, "ese pacto con la derecha no se va a dar".

LOS GRIEGOS APUESTAN POR UN CAMBIO

La eurodiputada socialista ha felicitado a la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) por su victoria en los comicios del domingo, en los que ha rozado la mayoría absoluta, y también a los ciudadanos griegos, que "han decidido y han apostado por un cambio, por avanzar en políticas de crecimiento e inversión".

Según el PSOE, lo que debe hacer ahora el nuevo Ejecutivo griego es adoptar las medidas necesarias para modernizar las instituciones y el país. El objetivo es "que Grecia deje de ser un problema para Europa, pero también que Europa deje de ser un problema para Gecia", ha declarado García.

En cuanto al acuerdo alcanzado por SYRIZA con Griegos Independientes para la formación de un Gobierno de coalición, la dirigente socialista lo ha calificado de "controvertido" puesto que ese segundo partido es "nacionalista y antieuropeo".

"Esperamos que el Gobierno de SYRIZA se alíe con las fuerzas progresistas y socialdemócratas europeas, con aquellos que están planteando cambios para que Europa avance de una forma distinta a como lo ha hecho hasta ahora", ha manifestado. "No queremos menos Europa. Queremos más Europa, una Europa diferente, que avance en las políticas de crecimiento y de inversión", ha añadido, insistiendo en que para ese cambio es conveniente que SYRIZA abra "cauces de diálogo y trabajo" con la socialdemocracia.

Cuando le han preguntado si la victoria de SYRIZA beneficiará a Podemos de cara a las elecciones en España, García ha recalcado que "Grecia no es España, el PASOK no es el PSOE, SYRIZA no es Podemos y la situación electoral y económica de un país y de otro tienen diferencias evidentes".

VIAJE DE SÁNCHEZ A BRUSELAS

Por otro lado, la secretaria para la UE se ha referido al viaje que hará a Bruselas esta semana el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Según ha detallado, allí se reunirá en el Parlamento Europeo con sus compañeros del Partido de los Socialistas Europeos (PES), a quienes explicará los cambios que, a su entender, se tienen que producir en la política económica en Europa para "resolver los problemas de la ciudadanía".

Asimismo, defenderá la respuesta que debe dar la UE a la situación de Grecia, y que pasa por combatir una política de austeridad que "ha demostrado su fracaso evidente". García ha afirmado que desde la izquierda europea proponen "cambios inminentes" para que las instituciones comunitarias trabajen para fomentar el crecimiento, la inversión y la creación de empleo.

Sánchez también mantendrá un encuentro con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, con quien abordará igualmente el cambio de política económica por el que aboga el PSOE y sobre el cual espera "generar un debate" en Europa, según García.