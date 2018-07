El PSOE esperará a que termine la sesión de investidura para convocar su congreso, al que se presentará Sánchez

Publicado 21/12/2015 14:48:08 CET

Luena defiende que, en este momento "conviene" que el PSOE tenga "las cosas claras, los tiempos claros y el liderazgo claro"

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha explicado este lunes que la Ejecutiva Federal del partido ha decidido "aplazar" su congreso ordinario previsto para febrero y no será convocado hasta que finalice la sesión de investidura del presidente en las Cortes. El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ya ha anunciado que se presentará a la reelección.

Así lo ha explicado el 'número dos' de los socialistas en una rueda de prensa en Ferraz, mientras seguía reunida la Comisión Ejecutiva Federal para analizar los resultados de las elecciones generales de este domingo, en las que el PSOE obtuvo el 22% de los votos, que le han otorgado 90 escaños, como segunda fuerza en el Congreso.

Luena ha recordado que el último congreso ordinario --en el que fue elegido Alfredo Pérez Rubalcaba-- fue en febrero de 2012 y, por tanto, "tocaría" organizar el próximo "a partir de febrero de 2016. Sánchez llegó a la Secretaría General en un congreso extraordinario en julio de 2014, convocado por Rubalcaba tras la derrota de las elecciones europeas.

Sin embargo, y dado que la convocatoria del máximo órgano de decisión del PSOE coincide con la fase de constitución de las Cortes Generales y la "sesión o sesiones de investidura", la dirección del partido ha informado de "la conveniencia de convocar ese periodo ordinario de congresos", desde el federal a los provinciales, "en primavera".

Ésta es la "fecha orientativa" que ha dado el secretario de Organización, en espera de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Según ha dicho, una vez "termine esta fase" de constitución de las Cortes e investidura, "en ese momento sería cuando el partido convocaría los procesos congresuales".

ES "LO MÁS RESPONSABLE"

Luena ha defendido que esto es "lo más responsable". "No vamos a meter al PSOE, aunque toque y estatutariamente tenga que ser así, en un periodo de congresos en estas circunstancias", ha insistido.

Además, ha confirmado que Sánchez ha comunicado este lunes a la dirección, "quien primero tiene que saberlo", que, en el momento que se convoque, se presentará para ser reelegido secretario general.

Aunque durante la primera semana de campaña el líder de los socialistas dijo que una derrota de su partido sería "un fracaso", los últimos días insistió en que su futuro lo decidirán los militantes del partido, que fueron los que le situaron al frente del PSOE con sus votos.

Luena ha defendido que, en un momento como éste, la segunda fuerza política, "primera fuerza de la izquierda" y "alternativa" al PP, "conviene que tenga las cosas claras, los tiempos claros y el liderazgo claro".

"Yo creo que eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez", ha defendido, para después insistir en que lo que se ha hecho hoy es "informar" de que "en su momento la dirección del partido planteará al Comité Federal aplazar el periodo ordinario de congresos para que el PSOE se centre en lo que tiene que centrarse", que es en "ser muy prudente y muy responsable en esta fase tan importante en la historia del país".

"Con esta decisión estamos dejando una cosa muy clara, lo primero España y la situación política social y económica en España, y después el periodo ordinario de congresos", ha dicho Luena, que no ha querido avanzar cómo afectaría a este planteamiento la posibilidad de que no se pueda formar un gobierno y haya que ir a nuevas elecciones.

Preguntado por eso, ha insistido en que lo que han decidido es aplazar la convocatoria hasta que culmine la sesión de investidura. "Lo que estamos haciendo es tener previsión y ser prudentes y responsables", ha remachado.

Y, por eso, no ha hablado de la posibilidad de que haya candidaturas alternativas a la del ahora secretario general. "No me preocupa, ni lo sé, ni me importa", ha afirmado. "Si hemos aplazado esto, es para dejar claro que lo aplazamos y sin más, ni lo sé ni me importa", ha abundado.