El PSOE de Marbella critica el "retraso" por parte del PP en la concesión de licencias para ascensores

Actualizado 25/11/2007 19:52:50 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) criticó el "retraso" por parte del equipo de gobierno del PP en la concesión de licencias para ascensores. Por ello, ha presentado una solicitud exigiendo que se agilice la tramitación de los permisos de varias de estas instalaciones en edificios públicos y privados.

Dos de estos ascensores corresponden a centros educativos. Así, el del colegio Santa Teresa no puede entrar en funcionamiento debido a que el Ayuntamiento no concede el permiso hasta que no se contrate a una empresa de mantenimiento, un servicio que, según señaló el concejal del PSOE Antonio Martín a través de un comunicado, "podría cubrir el Consistorio para dar salida a esta necesaria infraestructura".

El segundo es el del colegio Al Andalus y en este caso el Ayuntamiento marbellí todavía no ha instalado el ascensor pese a contar con el dinero aportado por la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía.

Por último, los vecinos del edificio Velasco, en el número 17 de la calle Sevilla de San Pedro Alcántara, no pueden hacer uso de su ascensor porque el Ayuntamiento, según Martín, "demora la licencia". Al respecto, advirtió de que "en este bloque hay un gran número de personas mayores y enfermos que precisan de la instalación de forma urgente".

Ante esta situación, el edil del PSOE denunció "un nuevo incumplimiento de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que durante la campaña electoral se comprometió con los afectados a solucionar este problema". "Se trata de una muestra más de la falta de sensibilidad del equipo de gobierno por atender las demandas de los más necesitados", apostilló.