El PSOE se queda solo en el Congreso rechazando actividades privadas de los diputados

Actualizado 29/06/2017 14:43:07 CET

PP y Podemos acusan a los socialistas de cambiar de postura y avalan el informe que pone fin a un año sin control de incompatibilidades

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el primer dictamen de la legislatura autorizando actividades extraparlamentarias de los diputados, pero esta vez no lo ha hecho por unanimidad, sino que el PSOE ha optado por votar en contra porque mantiene sus dudas sobre una treintena de casos.

En la votación, los ochenta diputados del PSOE presentes en el hemiciclo se han quedado solos votando en contra, y ni siquiera ha sumado a su socio electoral de Nueva Canarias, que se ha abstenido. Todos los demás grupos han votado a favor escudándose en la legislación vigente.

El Grupo Socialista ya se abstuvo en la votación de este informe en la Comisión del Estatuto del Diputado hace tres meses, porque sigue manteniendo dudas de que una treintena de parlamentarios del PP, Unidos Podemos y Ciudadanos puedan compaginar sus actividades privadas con su escaño.

En marzo se intentó votar el dictamen pero el PSOE pidió una votación separada de esos diputados y, ante los reparos de los letrados, se retiró del orden del día del Pleno. Como se iba a cumplir un año desde las elecciones, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, urgió a resolver esta cuestión y ordenó votar el dictamen este jueves.

MESES DE BLOQUEO

Dado que reglamentariamente no cabía votación separada de sólo una treintena diputados, sino que habría que votar uno por uno los 350, el PSOE accedió esta semana a la votación en bloque y, tras un debate interno, acordó votar en contra.

Los socialistas, según ha explicado ante el Pleno su portavoz, Luis Carlos Sahuquillo, sostienen que la Ley Electoral establece que la actividad parlamentaria exige "dedicación exclusiva" y que sólo deben permitirse excepciones de compatibilidad para actividades como la gestión del patrimonio propio, la creación literaria o la participación gratuita en programas y tertulias, sin percibir salario.

A su juicio, a lo largo de los años el Congreso ha ido autorizando "todo tipo de actividades privadas", y en cambio resulta "difícil" controlar si esos trabajos rebasan los límites permitidos. Por eso, y dados los antecedentes que han acabado en los juzgados (Vicente Martínez Pujalte, Pedro Gómez de la Serna, Gustavo De Arístegui, etcétera), el PSOE reclama cambios para reforzar el control, como entrevistar a cada diputado que pide autorización y hacer un seguimiento de aquellas actividades autorizadas.

"Se pueden discutir si son o no suficientes, pero lo que no hay que olvidar es que algo hay que hacer. Y como esto (la compatibilidad) es una posibilidad y no un derecho, nuestro grupo ha decidido poner fin a esta situación", ha zanjado.

El PP, por boca del presidente de la comisión, Leopoldo Barreda, ha reprochado al PSOE el cambio de posición, recordando que con la misma legislación, los socialistas apoyaron el informe de actividades de la anterior legislatura.

PP: NO TODO VALE

"En este año sólo ha cambiado el PSOE, que pretende aplicarnos su norma interna, la que les impuso Pedro Sánchez --ha dicho--. No es legítimo cuestionar las normas sólo porque el PSOE tenga un criterio errático. No es lícito embarrar, no todo vale".

Barreda ha recordado que el informe cuenta con el visto bueno de los letrados de la Cámara y que no se puede condicionar su aprobación a que se acometan reformas legislativas que podrían llevar meses. "Algunos anteponen sacar pecho antes que servir a la Cámara", se ha quejado.

Para Sara Carreño, de Unidos Podemos, los casos de exdiputados del PP acusados de cobrar por informes son "indignos e intolerables" y ponen de manifiesto que es necesario modificar la actual legislación, pero también ha recordado que cuando se ha intentado, como cuando Izquierda Unida propuso dedicación exclusiva, hasta el PSOE ha votado en contra.

Pero a la espera de impulsar cambios legislativos "con seriedad y rigor" para conseguir un control más estricto de las incompatibilidades, Podemos aboga por "aplicar las leyes vigentes" sin "acusar a los demás de actos indignos".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha coincidido en reforzar la transparencia de las actividades extraparlamentarias como mejor fórmula para evitar "experiencias pasadas" y "conductas muy poco ejemplarizantes", ya que a su juicio "prohibir" esas actividades no es la solución.