El PSOE recupera su cabecera 'El Socialista' frente a los "voceros" de las redes y los "supremacistas" de la moral

Actualizado 26/01/2017 21:55:27 CET

"Nosotros tenemos otra tradición, la de la razón, que es discursiva, templada y apela a la sensatez", afirma Javier Fernández

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha relanzado su histórica cabecera 'El Socialista', esta vez como boletín diario digital y en la web www.elsocialista.es, como medio desde el que informar con rigor frente a los "voceros" de las redes sociales y "los que creen que la supremacía de la moral les pertenece".

Así lo han remarcado este jueves el presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, y el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra durante la presentación en la sede socialista de Ferraz del nuevo 'El Socialista', cabecera que se creó en 1886 pero llevaba sin editarse en papel desde mayo de 2014 y que ahora el partido recupera en formato 'on line'.

Fernández ha dicho ser "consciente" de dónde se adentra el PSOE recuperando esta cabecera par Internet, ya que "en la red coinciden el rigor y el amarillismo, la verdad y la bazofia", pero ha animado a que 'El Socialista' esté "con la verdad o al menos con la pretensión de la verdad".

TRADICIÓN DE LA RAZÓN

En este sentido, ha remarcado que "el PSOE siempre ha caminado del lado de la palabra y la escritura", y por eso ha lanzado duras críticas contra los mensajes que se transmiten a través de las redes sociales, con "pocas palabras, afirmaciones contundentes y simplezas". "Nosotros tenemos otra tradición, la de la razón, que es discursiva, templada y apela a la sensatez", ha subrayado.

"Nuestra dialéctica no puede resumirse en el blanco o negro, arriba o abajo, el 'me gusta' o 'no me gusta'. Es una opción binaria e inservible para el discurso público", ha comentado Fernández sobre el territorio de las redes sociales, "fecundo para quienes denuncian el malestar, vocean la irritación y teatralizan la queja".

Este medio de las redes sociales es donde, para el presidente de la Gestora, "los nuevos aprendices de brujo lanzan mensajes tan fáciles de gritar como imposibles de aplicar, el espacio donde los voceros lanzan sus conjuros a un lado y otro del Atlántico".

Fernández no ha renegado de las redes sociales como herramienta para que los ciudadanos se informen y los socialistas tienen la "obligación" de contribuir a ello utilizando este medio y las "oportunidades que ofrece", como es la inmediatez.

"NI SOMOS NEUTRALES NI QUEREMOS SERLO"

Eso sí, ha dejado claro que la cabecera que ahora se relanza será "claramente partidista, propagandista del pensamiento y las propuestas del PSOE". "Ni somos neutrales ni queremos serlo", ha apuntado, de modo que ha explicado que la intención es "ofrecer una opinión reflexiva en la que se juzgue menos por el sentimiento que por el pensamiento".

De este modo, ha resumido que "'El Socialista' del siglo XXI" estará "abierto a la red, pero cargado de palabras y respeto a la verdad", sobre todo "en tiempos en los que se cree muy poco en la política, pero se espera mucho de ella".

En parecidos términos se ha pronunciado Alfonso Guerra, quien ve 'El Socialista' como un "instrumento desde el que hacer pedagogía", aunque también lo ha definido como "prensa de partido": "No es neutral, pero sí objetiva; no son términos contradictorios. Se puede ser partidario, pero objetivo", ha explicado.

"Ahora se quieren hacer dueños de la política española los superemacistas, los que creen que la supremacía moral les pertenece a ellos y nada más que a ellos. Cualquiera que piense que toda la razón está en él, ese supremacista terminará siendo un autócrata, un autoritario", ha afirmado.

TENER CRITERIO

Guerra, que fue director "y casi único redactor" de 'El Socialista' entre 1972 y 1976, ha urgido a "ser muy cuidadosos y estar muy alerta" porque en la época actual "se ha entronizado la mentira", de ahí que los socialistas "dispongan de un periódico que les informe de la realidad y les permita tener criterio para juzgar, que es lo más importante para el ser humano".

El boletín y la página web de 'El Socialista', que ha empezado a funcionar este mismo jueves, se edita en la sede del PSOE de la calle Ferraz y los contenidos los supervisará la oficina de prensa del partido, aunque también tendrá colaboraciones externas.

Según han indicado a Europa Press fuentes socialistas, en el equipo de esta publicación está Marta Garrote, miembro del PSOE-M que la dirección que encabezaba Pedro Sánchez suspendió de militancia por las críticas que vertió contra decisiones de Ferraz. Las fuentes consultadas han remarcado que continúa suspendida, puesto que la medida se le comunicó el pasado 30 de junio y estará en vigor un año.