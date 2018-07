PSOE sólo confirma ahora el 'no' a Rajoy y no adelanta pactos alternativos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha reiterado este lunes que su partido no apoyará al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, y no ha querido situarse en cualquier otro escenario. Así, ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que los socialistas intenten formar un gobierno alternativo de izquierdas.

En una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz, mientras seguía reunida la Ejecutiva Federal del partido, Luena ha insistido en llamar a "la prudencia y la responsabilidad".

Esto es, ha dicho, no ir más allá de "la primera fase" que se abre tras las elecciones, en la que ha apuntado que sólo ve al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como "líder de la oposición". "Estamos en la primera fase y vamos a opinar de la primera fase, donde Rajoy tiene que intentar (formar gobierno) y después ya veremos", ha señalado.

Luena ha insistido en que quien debe intentar "tomar la iniciativa" tras los resultados electorales de este domingo es el PP, que es el que tiene votos y escaños para hacerlo, y ésa es la fase en la que el PSOE está y estará "durante semanas, hasta que se constituyan las Cortes". "Estamos en esa fase y en ninguna otra", ha apostillado.

Preguntado sobre si el PSOE se plantea facilitar con su abstención la investidura de Rajoy, el dirigente socialista ha negado una vez más la mayor --"El PSOE va a votar no a Rajoy", ha dicho_. Sobre la posibilidad de que el PSOE acepte un Gobierno del PP si el aspirante a La Moncloa fuera otro distinto a Rajoy, ha respondido que quedan "muchos días" por delante y que no conviene actuar "con aceleración", máxime cuando "no es necesario". "Que yo sepa el PP va a presentar a Rajoy y el PSOE le va a votar no a los dos. Eso es lo que sabemos", ha remachado.

El socialista riojano considera que es "muy pronto" para que el PSOE piense en formar Gobierno en caso de que los 'populares' no consigan la mayoría parlamentaria necesaria para hacerlo. "Sólo estamos en la fase en la que estamos, es decir, en la de la constitución de las Cortes y en la que de que Rajoy intente formar Gobierno", ha reiterado el 'número dos' del partido quien, en todo caso, ha apuntado que al PSOE le va a guiar la "prudencia y la responsabilidad" también en el caso de que hubiera "otras" fases.

Frente a las voces de algunos barones territoriales que advierten contra un pacto con Podemos, debido a su defensa de un Estado plurinacional, el dirigente socialista tan sólo se ha limitado a señalar que, "al margen" de cualquier pacto de investidura, hay cuestiones que son "indiscutibles", y una de ellas es el artículo 2 de la Constitución, que es el que hace referencia a la indisoluble unidad de la nación española.

Precisamente del escenario que se abre al PSOE tras los comicios de este domingo se discutirá en la reunión del Comité Federal que el partido ha convocado para el próximo sábado por la mañana en Madrid.

Centrándose en las elecciones, Luena ha explicado que este domingo los españoles "castigaron" al PP y lo hicieron en unas circunstancias "nuevas y difíciles" en las que el PSOE "aguantó" y obtuvo un resultado "aceptable" al situarse como "la segunda fuerza del país, la alternativa al PP y la primera fuerza de la oposición y de la izquierda".

"Teniendo en cuenta el nuevo escenario político en general y los duros ataques sufridos por el PSOE y Pedro Sánchez, los resultados son aceptables --ha abundado_. Todo el mundo sabe lo que ha hecho y hace el PSOE y sabemos lo que va a hacer en el futuro".

En este sentido, ha insistido, como ya hiciera anoche el líder socialista, Pedro Sánchez, que al margen de que ahora la pelota esté en el tejado del PP para formar Gobierno "los españoles han votado un cambio a la izquierda", lo que se traduce en que los socialistas rechazarán la investidura de Rajoy como jefe del Ejecutivo.

A raíz de la importante caída sufrida por los socialistas en circunscripciones como Madrid, Luena ha admitido que el PSOE sigue teniendo problemas en las grandes ciudades, ha recordado que el partido ha hecho autocrítica "desde el primer día" y ha subrayado la necesidad de "insistir y perseverar en los cambios y en las adaptaciones" que el partido está haciendo . "En su conjunto los resultados son aceptables porque finalmente el PP nos ha ganado pero nosotros hemos ganado a las encuestas", ha indicado.