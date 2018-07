El PSPV afirma que el "desprestigio" que se pueda producir por la visita de europarlamentarios es "culpa" de Camps

Actualizado 28/02/2007 18:21:21 CET

VALENCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSPV en las Corts Valencianas Antoni Such afirmó hoy que el "desprestigio" que se pueda producir por la labor de fiscalización de la política urbanística que están llevando a cabo los europarlamentarios que han iniciado una visita a la Comunitat Valenciana "es culpa exclusivamente" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Such responsabilizó al jefe del Consell de esta situación "por no haber hecho caso" a las recomendaciones de la Eurocámara, ni tener "ninguna intención" de acatarlas en el futuro y por no "rectificar" en la "política de depredación del territorio y de fomento descontrolado de planes de actuación urbanística".

Además, señalo, en declaraciones realizadas en rueda de prensa, que los europarlamentarios "vienen avalados por la presidencia del Parlamento Europeo que dirige el Grupo Popular Europeo", un hecho que "es omitido permanentemente" por parte del PP de la Comunitat Valenciana y por parte de Camps, en su intento de "desprestigiar" el trabajo de la delegación.

Such también manifestó que tanto el informe sobre urbanismo como la visita de parlamentarios de la Comisión de Peticiones "fueron aprobados por más de 500 eurodiputos en el Parlamento Europeo, entre ellos numerosos miembros del Partido Popular Europeo".

"Todo lo que está ocurriendo es culpa de la nefasta gestión de 12 años de gobierno del PP", porque "si hay más de 15.000 denuncias de ciudadanos residentes en nuestra Comunitat, el culpable es quien ha estado gobernando y el que ha permitido los presuntos abusos que se denuncian", señaló.

Such quiso precisar que lo que se investiga es la gestión del PP, y no a la Comunitat, como, en su opinión, pretende hacer creer el Consell, y también criticó la "doble moral" de los populares, por realizar declaraciones sobre un incremento de la inseguridad que, dijo, sí puede tener repercusiones sobre la actividad turística, y acusar de dañar la imagen de la Comunitat a los europarlamentarios que investigan la "liquidación" de espacios naturales.

"El único que ahuyenta el turismo es aquél que da servicios de mala calidad y que no se preocupa por mantener nuestros recursos medioambientales o que permite la construcción masiva y acaba con la tranquilidad de la gente que vive y trabaja en nuestra Comunitat", agregó.