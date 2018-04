Puigdemont, en libertad provisional | Directo: Expectación ante la salida de Puigdemont de la cárcel

El periódico alemán 'Der Spiegel' dedica un artículo al conflicto catalán: "La escalada violenta del conflicto ya no parece imposible"

El periódico alemán 'Der Spiegel' dedica un artículo a la decisión de la justicia alemana de poner en libertad a Puigdemont. Estos son algunos extractos:Sobre el 'procés': "Puigdemont y sus seguidores ignoraron no solo las cortes, sino también muchos millones de catalanes que no quieren su propio estado catalán. Poco a poco,Sobre la decisión de los tribunales alemanes: ". Porque solo si hubiera sido extraditado por rebelión, podría haber sido acusado de rebelión en España".Sobre el delito de rebelión: "Los jueces del Tribunal Regional Superior de Schleswig no parecen dar esto por hecho.. Ese no fue el caso en Cataluña, dijeron los jueces".