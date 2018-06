Quién apoya a quién en la carrera por el liderazgo del PP

Actualizado 22/06/2018 18:06:54 CET

Carlos Iturgáiz se suma a la exvicepresidenta y Cospedal añade a su campaña a otra exministra, García Tejerina

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Continúa el goteo de cargos públicos y personalidades del PP que van expresando en público a quién apoyan en la carrera interna por la sucesión del expresidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, en la víspera de que arranque la campaña entre los siete aspirantes de cara al día de votación, el 5 de julio.

De momento, ningún territorio está apoyando en bloque a un candidato; los apoyos se reparten entre unos y otros, aunque las caras más conocidas del PP se decantan principalmente por tres: María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado.

La primera, exministra de Defensa y ex secretario general del PP, ha sumado este viernes a su candidatura a otra compañera de gabinete, la responsable de Agricultura Isabel García Tejerina, que acompaña así a los también exministros Dolors Montserrat, portavoz además de Cospedal en esta carrera, Juan Ignacio Zoido (Interior) y Rafael Catalá (Justicia).

Respalda también a Cospedal el ex presidente del Congreso Jesús Posada, y la diputada catalana Alicia Sánchez-Camacho, los senadores Luis Aznar (León) y Mar Angulo (Soria), el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y al partido en Castilla-La Mancha, del que es presidenta.

Del poder territorial, respalda a la exministra el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez. El resto de presidentes autonómicos o 'barones' populares guardan de momento silencio, salvo otros tres que respaldan a Soraya Sáenz de Santamaría: Alfonso Alonso, presidente del PP vasco, Elías Bendodo, presidente del partido en la provincia de Málaga, y Virginia Pérez, su homóloga en Sevilla.

APOYO VASCO A SANTAMARÍA

Alonso ha respalda desde el principio a la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que acompañó de hecho a presentar los avales de su candidatura el miércoles. Hoy se ha sumado a este grupo el europarlamentario vasco Carlos Iturgaiz, que refuerza así la posición del PP de Euskadi a favor de la exvicepresidenta.

Sáenz de Santamaría sigue siendo la candidata con más exministros en sus filas. Además del propio Alonso, figuran Fátima Báñez (Empleo), Iñigo de la Serna (Fomento), Iñigo Méndez de Vigo (Educación) y Álvaro Nadal (Industria). Se le supone también el apoyo de Cristóbal Montoro, uno de sus colaboradores próximos.

A la vicepresidenta se le van sumando otros cargos públicos, como los senadores Iñaki Oyarzábal (Álava), Juan José Lucas (Soria), Ángeles Muñoz (alcaldesa además de Marbella) y Manuel Marmolejo (Málaga), así como la diputada también malagueña Celia Villalobos.

CASADO: APOYOS TRANSVERSALES

El tercer aspirante con más apoyos de caras conocidas es Pablo Casado, quien el día de entrega de avales ya acudió a Génova con el vicesecretario de Política Sectorial, Javier Maroto, y más de 5.000 firmas bajo el brazo.

Les acompañaron es día la portavoz del PP en Madrid, Isabel García Ayuso, además de los diputados murcianos Teodoro García Egea y Ascensión Carreño, la valenciana Belén Hoyo y el ex director de la Policía y ahora senador por Castilla y León Ignacio Cosidó, entre otros. Hoy ha sumado también al portavoz del PP en el Parlamento catalán, Alejandro Fernández.

Pero en la carrera siguen también otros tres candidatos, que aseguran tener respaldos aunque no sean personalidades. El portavoz de Exteriores del PP, José Ramón García-Hernández, tiene el apoyo público del ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz. Están también en la carrera el ex ministro José Manuel García Margallo y el concejal Elio Cabanes. José Luis Bayo, séptimo precandidato, tiene que confirmar sus avales en las próximas 24 horas o no pasará este primer filtro.