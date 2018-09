Quim Torra no aceptará sentencias condenatorias y proclama: "O libertad o libertad"

Publicado 04/09/2018 20:06:35 CET

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este martes que no aceptará eventuales sentencias condenatorias del Tribunal Supremo contra los presos soberanistas: "Personalmente no puedo aceptar ni aceptaré ninguna sentencia que no sea la libre absolución".

Lo ha dicho en la conferencia 'El nostre moment' --'Nuestro momento'-- en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), donde ha explicado que, si son condenados, estudiará qué decisiones debe tomar y se pondrá "a disposición del pueblo de Cataluña a través de sus representantes legítimos en el Parlament".

Torra ha acusado al Estado de tratar de destruir el independentismo en los últimos meses a través del 155 y de la prisión preventiva a exmiembros del Govern, y ha asegurado que en ningún caso renuncia a la independencia: "Esta propuesta que hago al pueblo de Cataluña tiene una divisa muy sencilla: o libertad o libertad".