Rajoy afirma que han pasado los años difíciles y que "lo bueno empieza ahora"

Actualizado 26/01/2015 23:16:00 CET

El presidente saca pecho de haber eviado el rescate y dice que es la mejor decisión en política social, visto casos como Grecia

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que tras años "muy malos" de crisis y destrucción de empleo "lo bueno empieza ahora" y el país va a salir "más fuerte", aunque también ha apuntado que queda "mucho por hacer".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Rajoy ha insistido en recordar que el país estaba en 2012 al borde del rescate y sin capacidad para financiarse y hoy tiene un crecimiento por encima de Alemania, Francia o Italia y crea más empleos.

"Digo a los españoles que esto ha tenido sentido, lo bueno empieza ahora. Han sido años muy malos", ha afirmado el presidente, que ha insistido en que se llegará a la creación de un millón de empleos entre 2014 y 2015.

Rajoy ha defendido el mantenimiento de su política económica, porque a su juicio está sentando "bases sólidas para el futuro", y ha recalcado su convencimiento de que "en poco tiempo" España recuperará "niveles de bienestar".

Al respecto, ha sostenido que evitar el rescate ha sido "la mejor decisión de política social" tomada, porque en países que sí han sido rescatados, como Grecia, se han visto las consecuencias. Y ha añadido que "los españoles supieron aguantar" y lo han entendido "muy bien".

BAJOS SALARIOS

Preguntado por los bajos salarios, el presidente se ha limitado a recordar que se acuerdan entre trabadores y empresas, pero ha aprovechado para ensalzar el acuerdo por la moderación salaria pactado entre sindicatos y patronales en 2012. "Fue decisivo para la recuperación económica", ha señalado.

Rajoy ha reiterado a lo largo de la entrevista varias veces el mensaje de que queda mucho por hacer. También, por ejemplo, para eliminar los desahucios, aunque ha subrayado que su número se ha reducido. "Esa no es la norma habitual en España, lo que no es noticia es que no haya un desahucio. Las entidades financieras están siendo mucho más flexibles", ha dicho.

LUCHA CONTRA EL YIHADISMO

En otro orden de cosas, y preguntado por la amenaza del terrorismo yihadista, el presidente ha explicado que no existe la seguridad plena en ningún país, pero que en España hay "menos probabilidades" de sufrir atentados según los datos que manejan los servicios de información e inteligencia.

Ha asegurado que en esta legislatura han sido detenidas 62 personas pero que lo crucial no es dónde se encuentran los terroristas porque se mueven con facilidad y se apoyan en internet. Lo importante, ha subrayado, es la cooperación internacional y en Europa cree que hay "buen ambiente, buena cooperación y muchas ganas de hacer las cosas juntos". "En este tema estay contento", ha concluido.