Rajoy agradece que "ningún país del mundo" ha reconocido la "afrenta" del secesionismo catalán

Publicado 21/02/2018 11:19:29 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho un agradecimiento general porque "ningún país del mundo" ha respaldado el proceso secesionista emprendido en Cataluña y la "afrenta a la ley y la democracia", gratitud que ha personalizado en los partidos miembros de la Unión Demócrata Internacional, pertenecientes a 36 países y entre los que se encuentra el PP, a los que ha recibido este miércoles en La Moncloa.

"Mi Gobierno ha dado la batalla por la supremacía de la ley y la justicia, que es lo único que nos hace a todos iguales. Y hemos conseguido que prevalezca la democracia y el Estado de Derecho", les ha dicho Rajoy durante su intervención.

La Unión Demócrata Internacional (IDU por sus siglas en inglés) inició el lunes en Salamanca una cumbre de sus líderes que concluye este miércoles en Madrid. Ha reunido a más de cien dirigentes de partidos de centro derecha, ministros y altos cargos de más de 36 países, en un encuentro organizado bajo el título "Inestabilidad, separatismo y retos para los Estados: ¿cómo salvaguardar la seguridad global?".

Rajoy les ha recibido esta mañana en La Moncloa y les ha dicho que estos partidos tienen derecho a sentirse "legítimamente orgullosos" del proyecto político que defienden, que en su opinión es especialmente útil contra los retos actuales que representan el populismo y el secesionismo, "dos caras de la misma moneda".

QUE EL CENTRO DERECHA "REACCIONE UNIDO"

"Somos los partidos que mejor defendemos los ideales de la democracia, el progreso y la estabilidad. Es importante que el centro derecha del mundo reaccione unido y plante cara a estos viejos adversarios con nuevos ropajes", ha apelado.

Rajoy ha dicho que en el caso de su Gobierno, ha tenido que afrontar el reto del "secesionismo ilegal y unilateral" del independentismo catalán, momento que ha aprovechado para expresa su "gratitud" porque "ningún país del mundo haya reconocido esta afrenta a la ley y la democracia". Ha concretado el agradecimiento en los representantes de la Unión Demócrata Internacional porque han estado "siempre cerca de España".

El PP es miembro desde 1983 de la Unión Demócrata Internacional, que cuenta con más de 80 partidos de más de 60 países demócrata cristianos y partidos de centro derecha. Entre los miembros fundadores de esta organización figuran la ex primer ministro de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, el ex presidente de Estados Unidos George Bush, el ex presidente francés Jacques Chirac o el ex canciller alemán Helmut Kohl.

Estas jornadas han servido también para elegir al próximo presidente de la IDU, Stephen Harper, ex primer ministro de Canadá, a quien Rajoy ha aprovechado para felicitar en persona, así como del nuevo Comité de Dirección de la IDU para los próximos años.